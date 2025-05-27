"Дуже багато йде на лікування". Наталія Валевська розповіла, що зараз приносить їй дохід

Українська співачка Наталія Валевська відверто розповіла, з чого зараз складається її дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці Славі Дьоміну.

Так, зірка пригадала, які гонорари отримувала на початку кар’єри, коли працювала ведучою свят.

"Це був час 2000-х. Я не пам’ятаю, це якісь такі гроші були… чи 300 гривень, чи щось таке. Не пам’ятаю. Я реально не пам’ятаю", - поділилася Наталія.

Валевська зізналася, що має фінансову грамотність і ретельно стежить за кожною витратою.

"Ну, а як без неї жити? Я все записую. Все абсолютно, до копієчки. В мене є застосунок - і дохід, і витрати в мене все чітко під олівцем. Я все нотую", - пояснила Наталія.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Артистка наголосила, що заробляє з раннього віку і завжди знаходить нові джерела прибутку.

"Я така паняночка, яка заробляє з тринадцяти років. Тобто я весь час знаходжу джерела для прибутку: це касові концерти, корпоративи, парфум, який нещодавно випустила, роялті. Багато всього, якщо чесно. Я всі джерела можу не пригадати", - поділилася співачка.

Окрім того, знаменитість неодноразово допомагала знайомим в організації заходів.

"Я можу допомогти тебе працевлаштувати - і від цього отримати комісійні. В мене є багато друзів або якихось знайомих. “Порадь якогось ведучого, чи там: “А ти можеш нам організувати свято?”. Та, будь ласка - все", - зазначила артистка.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Валевська зізналася, що після важких життєвих подій - розлучення та повномасштабної війни - її стан здоров’я суттєво погіршився. У співачки діагностували невиліковне захворювання щитоподібної залози.

Через це вона перебуває на гормональній терапії та додатково використовує альтернативні методи лікування - зокрема, приймає гриби у дозволених дозах.

На цьому тлі особливо важливою стала фінансова стабільність. Щодо середнього заробітку, виконавиця пояснила, що доходи можуть коливатися, але існує сума, без якої їй складно впоратись із витратами.

"Буває по-різному. Буває так, буває не так. Я ж казала, що веду цю програмку - десь не менше певної суми. Дуже багато йде на лікування, тому кошти завжди будуть доречні", - наголосила Наталія.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)

Також вона підкреслила, що не одна забезпечує сімейний бюджет.

"Звичайно, я не сама - ви ж знаєте, що в мене є партнер. У нас спільні гроші. Він левову частку всього закриває. Якісь решта коштів, які я заробляю, я інвестую в творчість", - підкреслила співачка.

Слава Дьомін поцікавився, чи є у знаменитості особиста фінансова "заначка", припустивши, що це може бути 10 тисяч доларів.

"Ну звичайно! Ну, там… є. Подушка безпеки. Хай буде. Я вам все не розкажу", - додала Наталія.

Нагадаємо, Наталія Валевська здобула широку популярність після перемоги у третьому сезоні телевізійного шоу "Шанс". Саме тоді вона розпочала свою професійну кар’єру на сцені - випускала музичні альбоми, знімала відеокліпи та активно виступала перед публікою.

Артистка також брала участь у численних музичних фестивалях і здобула престижну нагороду UBN Award у Лондоні в категорії "Відкриття року". У 2014 році вона увійшла до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".

Однак останнім часом Валевська зникла з екранів і майже не з’являється в публічному просторі.

В інтерв’ю Славі Дьоміну співачка зізналася, що зробила паузу в кар’єрі свідомо - для того, щоб відновити фізичну форму та зберегти емоційний баланс.