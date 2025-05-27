"Очень много уходит на лечение". Наталья Валевская рассказала, что сейчас приносит ей доход

Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала, из чего сейчас состоит ее доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину.

Так, звезда вспомнила, какие гонорары получала в начале карьеры, когда работала ведущей праздников.

"Это было время 2000-х. Я не помню, это какие-то такие деньги были... или 300 гривен, или что-то такое. Не помню. Я реально не помню", - поделилась Наталья.

Валевская призналась, что обладает финансовой грамотностью и тщательно следит за каждой тратой.

"Ну, а как без нее жить? Я все записываю. Все абсолютно, до копеечки. У меня есть приложение - и доход, и расходы у меня все четко под карандашом. Я все записываю", - пояснила Наталья.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Артистка подчеркнула, что зарабатывает с раннего возраста и всегда находит новые источники прибыли.

"Я такая барышня, которая зарабатывает с тринадцати лет. То есть я все время нахожу источники для прибыли: это кассовые концерты, корпоративы, парфюм, который недавно выпустила, роялти. Много всего, если честно. Я все источники могу не вспомнить", - поделилась певица.

Кроме того, знаменитость неоднократно помогала знакомым в организации мероприятий.

"Я могу помочь тебе трудоустроить - и от этого получить комиссионные. У меня есть много друзей или каких-то знакомых: "Посоветуй какого-то ведущего, или там: "А ты можешь нам организовать праздник?". Да, пожалуйста - все", - отметила артистка.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Валевская призналась, что после тяжелых жизненных событий - развода и полномасштабной войны - ее состояние здоровья существенно ухудшилось. У певицы диагностировали неизлечимое заболевание щитовидной железы.

Поэтому она находится на гормональной терапии и дополнительно использует альтернативные методы лечения - в частности, принимает грибы в разрешенных дозах.

На этом фоне особенно важной стала финансовая стабильность. Относительно среднего заработка, исполнительница объяснила, что доходы могут колебаться, но существует сумма, без которой ей сложно справиться с расходами.

"Бывает по-разному. Бывает так, бывает не так. Я же говорила, что веду эту программку - где-то не меньше определенной суммы. Очень много идет на лечение, поэтому средства всегда будут уместны", - подчеркнула Наталья.

Наталья Валевская (фото: instagram.com/valevska_official)

Также она подчеркнула, что не одна обеспечивает семейный бюджет.

"Конечно, я не одна - вы же знаете, что у меня есть партнер. У нас общие деньги. Он львиную долю всего закрывает. Какие-то остальные средства, которые я зарабатываю, я инвестирую в творчество", - подчеркнула певица.

Слава Демин поинтересовался, есть ли у знаменитости личная финансовая "заначка", предположив, что это может быть 10 тысяч долларов.

"Ну конечно! Ну, там... есть. Подушка безопасности. Пусть будет. Я вам все не расскажу", - добавила Наталья.

Напомним, Наталья Валевская получила широкую известность после победы в третьем сезоне телевизионного шоу "Шанс". Именно тогда она начала свою профессиональную карьеру на сцене - выпускала музыкальные альбомы, снимала видеоклипы и активно выступала перед публикой.

Артистка также участвовала в многочисленных музыкальных фестивалях и получила престижную награду UBN Award в Лондоне в категории "Открытие года". В 2014 году она вошла в финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".

Однако в последнее время Валевская исчезла с экранов и почти не появляется в публичном пространстве.

В интервью Славе Демину певица призналась, что сделала паузу в карьере сознательно - для того, чтобы восстановить физическую форму и сохранить эмоциональный баланс.