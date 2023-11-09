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"Дуже багато". Тімур Мірошниченко зізнався, скільки витрачає на дітей

Мірошниченко та його дружина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, скільки витрачає на дітей. Він та його дружина, адвокат Інна, виховують доньку та двох синів, одного з яких вони влітку забрали з дитбудинку.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Мірошниченко назвав суму, яку витрачає на дітей щомісяця, в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ведучий визнав, що витрат чимало. Він спробував назвати точну цифру, але потім пояснив, що така сума лише приблизна.

"Багато, дуже багато. Це, мабуть, якийсь мінімум - 5 тисяч доларів. Навіть не мінімум. Це от, хоча б", - зізнався Мірошниченко.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На що йдуть гроші

Ведучий пояснив, що його донька та старший син ходять до приватного дитячого садочка. За словами Мірошниченка, він та його дружина могли б економити, якби поруч був державний заклад, але такого немає. Окрім цього, названий син ведучого Марсель поки що не ходить до садочка, тому родина оплачує послуги няні.

Шоумен пояснив, що ставиться до усіх витрат спокійно. Адже вони, вважає Мірошниченко, допомагають йому заробити ще більше.

"З одного боку, дитячий садок, няні - це усе в плюс дітям, це спілкування, соціалізація. А з іншого боку, ти купляєш цей час. Віддаючи дітей, у садочок, няні, ти купуєш собі час, аби заробляти", - пояснив Мірошниченко.

 

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