"Очень много". Тимур Мирошниченко признался, сколько тратит на детей

Ведущий признал, что затрат немало. Он попытался назвать точную цифру, но затем объяснил, что такая сумма только приблизительна.

"Много, очень много. Это, пожалуй, какой-то минимум - 5 тысяч долларов. Даже не минимум. Это вот, хотя бы", - признался Мирошниченко.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На что идут деньги

Ведущий объяснил, что его дочь и старший сын ходят в частный детский сад. По словам Мирошниченко, он и его жена могли бы экономить, будь рядом государственное учреждение, но такого нет. Кроме этого, приемный сын ведущего Марсель пока не ходит в садик, поэтому семья оплачивает услуги няни.

Шоумен объяснил, что относится ко всем расходам спокойно. Они ведь, считает Мирошниченко, помогают ему заработать еще больше.

"С одной стороны, детский сад, няни - это все в плюс детям, это общение, социализация. А с другой стороны, ты покупаешь это время. Отдавая детей в садик, няне, ты покупаешь себе время, чтобы зарабатывать", - объяснил. Мирошниченко.