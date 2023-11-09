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"Очень много". Тимур Мирошниченко признался, сколько тратит на детей

Мирошниченко и его жена (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Полина Иваненко

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, сколько тратит на детей. Он и его жена, адвокат Инна, воспитывают дочь и двух сыновей, одного из которых они летом забрали из детдома.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Мирошниченко назвал сумму, которую тратит на детей ежемесячно, в интервью Славе Демину.

Ведущий признал, что затрат немало. Он попытался назвать точную цифру, но затем объяснил, что такая сумма только приблизительна.

"Много, очень много. Это, пожалуй, какой-то минимум - 5 тысяч долларов. Даже не минимум. Это вот, хотя бы", - признался Мирошниченко.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На что идут деньги

Ведущий объяснил, что его дочь и старший сын ходят в частный детский сад. По словам Мирошниченко, он и его жена могли бы экономить, будь рядом государственное учреждение, но такого нет. Кроме этого, приемный сын ведущего Марсель пока не ходит в садик, поэтому семья оплачивает услуги няни.

Шоумен объяснил, что относится ко всем расходам спокойно. Они ведь, считает Мирошниченко, помогают ему заработать еще больше.

"С одной стороны, детский сад, няни - это все в плюс детям, это общение, социализация. А с другой стороны, ты покупаешь это время. Отдавая детей в садик, няне, ты покупаешь себе время, чтобы зарабатывать", - объяснил. Мирошниченко.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали о выдающихся ролях секс-символа всех времен Алена Делона.

Кроме того, недавно стало известно, что Андрей Данилко сообщил о трагедии.

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