"Очень много". Тимур Мирошниченко признался, сколько тратит на детей

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, сколько тратит на детей. Он и его жена, адвокат Инна, воспитывают дочь и двух сыновей, одного из которых они летом забрали из детдома.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Мирошниченко назвал сумму, которую тратит на детей ежемесячно, в интервью Славе Демину.
Ведущий признал, что затрат немало. Он попытался назвать точную цифру, но затем объяснил, что такая сумма только приблизительна.
"Много, очень много. Это, пожалуй, какой-то минимум - 5 тысяч долларов. Даже не минимум. Это вот, хотя бы", - признался Мирошниченко.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Ведущий объяснил, что его дочь и старший сын ходят в частный детский сад. По словам Мирошниченко, он и его жена могли бы экономить, будь рядом государственное учреждение, но такого нет. Кроме этого, приемный сын ведущего Марсель пока не ходит в садик, поэтому семья оплачивает услуги няни.
Шоумен объяснил, что относится ко всем расходам спокойно. Они ведь, считает Мирошниченко, помогают ему заработать еще больше.
"С одной стороны, детский сад, няни - это все в плюс детям, это общение, социализация. А с другой стороны, ты покупаешь это время. Отдавая детей в садик, няне, ты покупаешь себе время, чтобы зарабатывать", - объяснил. Мирошниченко.
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