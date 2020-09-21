Душили и били по голове: под Днепром ромы напали на 12-летнего ребенка

В городе Никополь Днепропетровской области пятеро несовершеннолетних ромов избили 12-летнего мальчика. Ребенку наносили удары по голове и животу. Кроме того, его даже душили.

О нападении на ребенка, рассказали родственники пострадавшего, сообщает "Днепр оперативный".

К 12-летнему мальчику начали приставать возле городской школы. Он был со своими двумя друзьями, но они не смогли разнять драку и побежали за помощью к родителям.

В Никополе ромы избили 12-летнего мальчика (фото: dnepr.express)

Избитому ребенку понадобилась медицинская помощь, поэтому его отвезли в больницу. Родители мальчика также сняли побои и уже написали заявление в полицию.

В Никополе ромы избили 12-летнего мальчика (фото: dnepr.express)

Лица нападавших устанавливаются, но уже известно, что это были дети ромской национальности в возрасте от 8 до 12 лет.

В Никополе ромы избили 12-летнего мальчика (фото: dnepr.express)

Напомним, в Днепре охранники ТРЦ ногами избили подростка. Парень просто хотел поставить на зарядку свой телефон. Он спустился к розетке на нулевом этаже здания. Но охранники подумали, что подросток хочет что-то украсть. Вместо того чтобы поговорить с ним, они сразу же набросились на него с кулаками.

Двое мужчин повалили парня на пол и начали бить его кулаками, а потом и ногами. За ребенка вступились посетители торгового центра, которые и вызвали полицию.

Ранее в Харькове на "аллее наркоманов" подростки избили полицейских. Драка произошла из-за того, что охранники не пустили юношей 17-ти и 18-ти лет в аптеку.