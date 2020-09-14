Хотел зарядить телефон: в Днепре охранники ногами избили подростка

В Днепре охранники ТРЦ избили подростка (Коллаж РБК-Украина)

Охранники ТРЦ накинулись на 13-летнего мальчика и начали бить ногами и кулаками

В Днепре охранники торгово-развлекательного центра зверски избили 13-летнего подростка. Инцидент произошел в ТРЦ "Мост-Сити" 13 сентября около двух часов.

Как рассказали свидетели происшествия, подросток хотел подзарядить свой телефон. Для этого он спустился к розетке на нулевом этаже здания. Охранники заподозрили ребенка в краже и вместо того, чтобы поговорить с ним – набросились с кулаками. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Двое взрослых мужчин повалили ребенка на пол и начали наносить ему удары кулаками, а потом и ногами. Посетители торгового центра вступились за мальчишку, а потом вызвали на место происшествия полицию.

После того как в избиение вмешались очевидцы, пострадавший вместе с другом быстро покинул помещение торгового центра.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко, полиция прибыла на место происшествия только через час. Они не обнаружили на место происшествия на охранников, ни пострадавшего подростка.

Однако инцидент свидетелям удалось заснять на видео. Посмотреть его можно тут.

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