"Душа украинской песни". Умер народный артист Украины Андрей Верес
В возрасте 68 лет скончался народный артист Украины Андрей Верес. Он был основателем мужской группы "Козацкие забавы" и много лет возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня". Артист десятилетиями занимался возрождением украинской народной музыки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-президента Виктора Ющенко в Facebook.
Что известно о народном артисте
"Не стало моего друга, души украинской песни - народного артиста Украины Андрея Вереса. Четыре десятилетия Андрей основывал и выращивал в высшем мастерстве многочисленные творческие группы, приобщился к созданию известного в мире ансамбля "Калина", создал в 1989 году и был художественным руководителем знаменитой мужской группы "Козацкие забавы", в последние годы занимался еще и местным женским хором "Перлина Петропавлівки", - написал Ющенко.
Андрей Верес возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".
"Благодаря его энтузиазму, украинская песня возрождалась в Киевской области с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни - от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора или Южной Кореи. Его музыкальная дипломатия многое сделала для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями", - добавил Ющенко.
Народному артисту было 68 лет (фото: facebook.com/Андрей Верес)
В последние годы Андрей Верес много помогал вооруженным силам, поддерживал патриотический дух на фронте.
Пока о причинах смерти артиста не сообщают. У него остался сын Максим и жена Галина. Прощание с Андреем Вересом прошло 2 октября в столице.
Андрей Верес много сделал для возрождения украинской музыки (фото: facebook.com/Андрей Верес)
Ранее мы писали о том, что скончался народный артист Ян Табачник.
Читайте также о том, что недавно скончалась мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.