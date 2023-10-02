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"Душа украинской песни". Умер народный артист Украины Андрей Верес

Понедельник 02 октября 2023 17:36
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"Душа украинской песни". Умер народный артист Украины Андрей Верес Умер народный артист Украины Андрей Верес (фото: facebook.com/president.ukraine)
Автор: Василина Копытко

В возрасте 68 лет скончался народный артист Украины Андрей Верес. Он был основателем мужской группы "Козацкие забавы" и много лет возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня". Артист десятилетиями занимался возрождением украинской народной музыки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию экс-президента Виктора Ющенко в Facebook.

Что известно о народном артисте

"Не стало моего друга, души украинской песни - народного артиста Украины Андрея Вереса. Четыре десятилетия Андрей основывал и выращивал в высшем мастерстве многочисленные творческие группы, приобщился к созданию известного в мире ансамбля "Калина", создал в 1989 году и был художественным руководителем знаменитой мужской группы "Козацкие забавы", в последние годы занимался еще и местным женским хором "Перлина Петропавлівки", - написал Ющенко.

Андрей Верес возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

"Благодаря его энтузиазму, украинская песня возрождалась в Киевской области с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни - от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора или Южной Кореи. Его музыкальная дипломатия многое сделала для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями", - добавил Ющенко.

&quot;Душа украинской песни&quot;. Умер народный артист Украины Андрей Верес&quot;Душа украинской песни&quot;. Умер народный артист Украины Андрей Верес&quot;Душа украинской песни&quot;. Умер народный артист Украины Андрей ВересНародному артисту было 68 лет (фото: facebook.com/Андрей Верес)

В последние годы Андрей Верес много помогал вооруженным силам, поддерживал патриотический дух на фронте.

Пока о причинах смерти артиста не сообщают. У него остался сын Максим и жена Галина. Прощание с Андреем Вересом прошло 2 октября в столице.

&quot;Душа украинской песни&quot;. Умер народный артист Украины Андрей Верес&quot;Душа украинской песни&quot;. Умер народный артист Украины Андрей ВересАндрей Верес много сделал для возрождения украинской музыки (фото: facebook.com/Андрей Верес)

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