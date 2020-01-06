Душа болит за каждого: появились имена и фото погибших на фронте воинов

На Донбассе на фронте погибли двое украинских военных - 5 января жизнь одного бойца оборвала пуля вражеского снайпера возле Крымского, а в районе Хутора Вольный в результате подрыва грузовика, который наехал на мину, скончался второй военнослужащий от фатальных ранений прямо на месте. Оба трагических случая произошли в Луганской области в зоне проведения ООС.

Как стало известно из сообщений в соцсетях, погиб от обстрелов в воскресенье 43-летний Сергей Рацун из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Сергей Петрович - уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Он проживал в городе Славута, рассказал брат погибшего Олександр в комментариях к сообщению в Facebook под фото в посте, сделанных во время боевого слаживания бригады на Яворивском полигоне летом.

"Грустная новость. Вчера, в 21.05, от вражеской пули снайпера погиб наш защитник, брат, друг Сергей Рацун. Вечная память герою. Пусть земля будет тебе пухом, брат. Покойся с миром. Бог всегда с нами... Иначе и не может быть", - написал он.

Военный ВСУ Сергей Рацун (Фото: facebook.com)

Погибший в результате подрыва - 48-летний разведчик Сергей Дичек из Волоческа под Хмельницким. Об этом рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар, передает местное издание "Є".

Боец служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне, и воевал на россйско-украинской войне более 5 лет.

Военный ВСУ Сергей Дичек (Фото: novynarnia.com)

У Дичека остались жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочисского района, и пожилая мама.

Пользователи сети выражают свои соболезнования родным и близким погибших воинов и благодарят их за мужество и готовность отдать жизни для защиты Украины от оккупантов.

Светлая память Воину! Искренние соболезнования родителям, родным, побратимам.

Вечная память, Царство небесное, родным сочувствие. Держитесь.

Царство небесное! Вечная память. Душа болит за каждого. Но когда погибают земляки - кажеться, теряешь кого-то родного.

Вечная память! Герои не умирают!

Фото: скрин комментариев facebook.com