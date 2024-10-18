На думку провідних вчених. 5 життєвих звичок, які допоможуть вам дожити до 100 років

5 звичок, які допоможуть дожити до 100 років

1. Дотримуйтеся здорової дієти

"Дієта, безумовно, є найважливішим фактором довголіття", - розповів Валтер Лонго, який вивчав довголіття близько 20 років.

Безліч експертів, які вивчають спільноти довгожителів у світі, підкреслюють, наскільки їжа, яку ви споживаєте, може вплинути на тривалість вашого життя.

Режим харчування, подібний до середземноморської дієти,- це те, що експерти з довголіття рекомендують найбільше.

За словами Лонго та Дена Бюттнера, експерта з довголіття, який розповідає та відвідує блакитні зони, дієта довголіття має бути переважно рослинною та включати:

Бобові, особливо квасоля

Горіхи

Цільні зерна, такі як овес

Мінімум червоного м'яса

Здорова кількість овочів, особливо листової зелені

2. Більше рухайтеся

Деякі експерти з довголіття рекомендують щоденні фізичні вправи, а інші радять щоденні рухи за допомогою фізичної активності низької інтенсивності.

Відповідно до дослідження столітніх жителів Нової Англії, силові тренування двічі на тиждень і аеробні вправи тричі на тиждень, навіть по 10 хвилин на день, є однією з щоденних практик, які збільшують шанси людини дожити до 90 років.

У "блакитних зонах" фізична активність набагато менш інтенсивна, але довгожителі все одно рухаються щодня.

Як правило, жителі блакитних зон ходять з місця на місце, роблять все вручну та доглядають за своїми садами. Це все є фізична активність низької інтенсивності.

3. Віра в Бога

До кінця 2023 року Бюттнер за своє життя опитав 263 довгожителів. Усі ці столітні люди, крім п’яти, належали до релігійної спільноти.

"Люди, які ходять до церкви, храму чи мечеті, живуть на чотири-чотирнадцять років довше, ніж люди, які не мають релігії", - сказав Бюттнер.

Виявляється, люди, які мають віру або життєву філософію, також щасливіші за атеїстів.

4. Позитивні стосунки з оточуючими

Відповідно до 86-річного дослідження Гарварду, яке все ще триває, наявність позитивних стосунків у вашому житті є першорядною річчю, яка може допомогти вам жити довше та щасливіше.

Турбота про соціальні зв’язки також є цінністю довгожителів у "блакитних зонах". "Люди в блакитних зонах вважають своїх партнерів пріоритетом, розвивають свої стосунки та інвестують у них", - розповів Бюттнер.

5. Знайдіть сенс свого життя

Розставте пріоритети для своєї мети та навчання протягом усього життя.

На Окінаві, Японія (одна з блакитних зон, де багато довголітніх людей) існує поняття ікігай, що у вільному перекладі означає "щастя бути завжди зайнятим".

Зазначимо, що книга під назвою "Ікіґай: Японський секрет довгого та щасливого життя" є однією з найпопулярніших книг про довголіття та міжнародним бестселером.

Ікігай полягає в тому, щоб знайти свою мету та віддатися їй щодня.

"Люди з почуттям мети живуть приблизно на вісім років довше, ніж люди без цілі", - стверджує дослідник довголіття Бюттнер.