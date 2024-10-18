По мнению ведущих ученых. 5 жизненных привычек, которые помогут вам дожить до 100 лет

5 привычек, которые помогут дожить до 100 лет

1. Соблюдайте здоровую диету

"Диета, безусловно, является важнейшим фактором долголетия", - рассказал Валтер Лонго, изучавший долголетие около 20 лет.

Множество экспертов, изучающих сообщества долгожителей в мире, подчеркивают, насколько еда, которую вы потребляете, может повлиять на продолжительность вашей жизни.

Режим питания, подобный средиземноморской диете, - это то, что эксперты по долголетию рекомендуют больше всего.

По словам Лонго и Дэна Бюттнера, эксперта по долголетию, рассказывающему и посещающему голубые зоны, диета долголетия должна быть преимущественно растительной и включать:

Бобовые, особенно фасоль

Орехи

Цельные зерна, такие как овес

Минимум красного мяса

Большое количество овощей, особенно листовой зелени

2. Больше двигайтесь

Некоторые эксперты по долголетию рекомендуют ежедневные физические упражнения, другие советуют ежедневные движения с помощью физической активности низкой интенсивности.

Согласно исследованию столетних жителей Новой Англии, силовые тренировки дважды в неделю и аэробные упражнения трижды в неделю, даже по 10 минут в день, являются одной из ежедневных практик, увеличивающих шансы человека дожить до 90 лет.

В "голубых зонах" физическая активность гораздо менее интенсивна, но долгожители все равно двигаются каждый день.

Как правило, жители голубых зон ходят с места на место, делают все вручную и ухаживают за своими садами. Это все есть физическая активность низкой интенсивности.

3. Вера в Бога

К концу 2023 года Бюттнер за свою жизнь опросил 263 долгожителя. Все эти столетние люди, кроме пяти, принадлежали к религиозному сообществу.

"Люди, которые ходят в церковь, храм или мечеть, живут на четыре-четырнадцать лет дольше, чем люди, не имеющие религии", - сказал Бюттнер.

Оказывается, люди, обладающие верой или жизненной философией, также счастливее атеистов.

4. Положительные отношения с окружающими

Согласно продолжающемуся 86-летнему исследованию Гарварда наличие положительных отношений в вашей жизни является первостепенной вещью, которая может помочь вам жить дольше и счастливее.

Забота о социальных связях также является ценностью долгожителей в "голубых зонах". "Люди в голубых зонах считают своих партнеров приоритетом, развивают свои отношения и инвестируют в них", - рассказал Бюттнер.

5. Найдите смысл своей жизни

Расставьте приоритеты для своих целей и обучения на протяжении всей жизни.

На Окинаве, Япония (одна из голубых зон, где многие многолетние люди) существует понятие икигай, что в свободном переводе означает "счастье быть всегда занятым".

Отметим, что книга под названием "Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни" является одной из самых популярных книг о долголетии и международным бестселлером.

Икигай состоит в том, чтобы найти свою цель и отдаться ей каждый день.

"Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше людей без цели", - утверждает исследователь долголетия Бюттнер.