Думайте лише про хороше. Що обіцяє астрологічний прогноз на п'ятницю, 10 січня

Прогноз астропогоди на 10 січня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Утримайтесь від сексуальних контактів. Непродумане використання енергій дня може викликати біль у тілі", - розповіла Соловйова.

"До 12:34 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень, адже цей період - один з найбільш енергетично потужних. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані. Не бажані навантаження на серцево-судинну систему", - додала вона.

А вже після 12:34 почнеться період включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Час буде вдалим для усамітнення, поблажливості, альтруїзму.

"Настане день рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. Добрі помисли безперешкодно досягають своєї мети. Проявляйте милосердя, співчуття, робіть подарунки, займайтеся благодійністю, виконуйте прохання інших та звертайтеся з ними до оточуючих", - порадила астролог.

Також вона розповіла, що на 10 січня припадає початок Путрада екадаші. За ведичною традицією цей день настає на одинадцяту добу після Молодика, під час індуїстського місяця Пауша (грудень-січень за григоріанським стилем).

"Необхідно виявляти всепрощення, оскільки воно є найважливішою чеснотою людини. Крім того, результатом виконання всіх рекомендацій дня може стати здійснення найзаповітніших бажань", - пояснила експерт.

Гороскоп на 10 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

10 січня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики, натомість приділіть час будь-якій творчості", - радить астролог.

Також вона нагадала, що Юпітер все ще перебуває у руйнівному градусі Близнюків. Тому варто обережними, адже в такому положенні планета може принести обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство.

"Окрім цього, 10 січня, з 16:43 до 18:24, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Близнюків. Цей градус вважається вишуканим, аристократичним, та таким, що обіцяє здобуття багатства без особливих зусиль", - розповіла Соловйова.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям, оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Особливо вдалий час настане для різноманітних товариств, асоціацій, альянсів, об'єднань, в основі яких полягає колегіальна діяльність", - резюмувала експерт.