Думайте только о хорошем. Что обещает астрологический прогноз на пятницу, 10 января

Прогноз астропогоды на 10 января

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Воздержитесь от сексуальных контактов. Непродуманное использование энергий дня может вызвать боль в теле", - рассказала Соловьева.

"До 12:34 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок, ведь этот период - один из самых энергетически мощных. Не проявляйте негатив: после ссоры будет трудно примириться. Избегайте проявлений жалости к себе: можно застрять надолго в этом состоянии. Не желательны нагрузки на сердечно-сосудистую систему", - добавила она.

А уже после 12:34 начнется период включения энергии любви, очищения мыслей, победы мудрости над умом и эмоциями. Время будет удачным для уединения, снисхождения, альтруизма.

"Наступит день равновесия, гармонии, гостеприимства, щедрости, оптимизма. Благоприятное время для творчества. Добрые помыслы беспрепятственно достигают своей цели. Проявляйте милосердие, сострадание, делайте подарки, занимайтесь благотворительностью, выполняйте просьбы других и обращайтесь с ними к окружающим", - посоветовала астролог.

Также она рассказала, что на 10 января приходится начало Путрада экадаши. По ведической традиции этот день наступает на одиннадцатые сутки после Новолуния, во время индуистского месяца Пауша (декабрь-январь по григорианскому стилю).

"Необходимо проявлять всепрощение, поскольку оно является важнейшей добродетелью человека. Кроме того, результатом выполнения всех рекомендаций дня может стать осуществление самых заветных желаний", - пояснила эксперт.

Гороскоп на 10 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

10 января - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет о крупных финансовых платежах, оформлении брака, новых знакомствах, регистрации бизнеса, ценных приобретениях, кредитах, обновлении собственного имиджа и дизайна квартиры, новых косметологических, пластических и хирургических процедурах, злоупотреблении незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время любому творчеству", - советует астролог.

Также она напомнила, что Юпитер все еще находится в разрушительном градусе Близнецов. Поэтому стоит быть осторожными, ведь в таком положении планета может принести обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость.

"Кроме этого, 10 января, с 16:43 до 18:24, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов. Этот градус считается изысканным, аристократическим, сулящим обретение богатства без особых усилий", - рассказала Соловьева.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью, оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Особенно удачное время наступит для различных обществ, ассоциаций, альянсов, объединений, в основе которых лежит коллегиальная деятельность", - резюмировала эксперт.