Думали ребенок с родственниками: на Говерле ищут 6-летнего мальчика

В поисках ребенка также помогают волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального природного парка.

Поиски пропавшего шестилетнего мальчика (фото: dsns.gov.ua)

Как потерялся ребенок

Туристы из Коломыи решили подняться на Говерлу по зеленому маршруту. В группе было шесть человек, включая Алексея Стефанцева 2015 года рождения. Он отстал от своих возле поселка городского типа Ворохта примерно в 15:30.

О пропаже ребенка сообщила тетя мальчика. Это был первый поход в горы. И он был с бабушкой, дядей, тетей и их детьми.

Поиски пропавшего шестилетнего мальчика (фото: dsns.gov.ua)

"Где-то за 2,5 км зеленой трассы при спуске на финиш. Где-то было 16 часов. Сидели на колоде, то видела малого, который был одет в зеленую одежду и побежал левее спуска зеленого маршрута... Но так быстро… я даже не успела сказать: "Куда ты?" Вижу затем, что будто взрослые и не шли… Думала, что взрослые, вероятно, там его", - рассказала женщина в комментарии в Facebook о посте о пропаже мальчика.

Поиски пропавшего шестилетнего мальчика (фото: dsns.gov.ua)

По словам руководителя пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристины Перцович, во время похода бабушка с внуком отставали от других членов группы. При этом мальчик все время бегал вперед к дяде с тетей, а потом возвращался в бабушке обратно, сообщает Униан.

Когда ребенок уже пропал бабушка думала, что он находится впереди с родственниками. Позже все поняли, что Алексей исчез, то бросились на поиски.

Поиски пропавшего шестилетнего мальчика (видео: YouTube)

Приметы ребенка

Рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет найти ребенка, звоните в полицию (102) или в отдел ювенальной превенции в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979765101.

(фото: facebook.com/SarvaUa)