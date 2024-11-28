"Думала, що я Джордж Клуні": Річард Гір пожартував про знайомство з дружиною

Річард Гір пригадав, яким було його знайомство з обраницею

Під час розмови з актор пожартував про те, що 41-річна Сільва поняття не мала, ким був Гір, коли знайомилася з ним. "Жодного, і це було чудово. Я був дуже радий цьому", - сказав Гір.

Сама Алехандра зізнавалася, що знала, хто такий Річард, проте не бачила багатьох фільмів із ним. "Вона думала, що я Джордж Клуні, але, окрім цього, вона точно знала, хто я", - пояснив також знаменитість.

Проте в одному зі своїх інтерв’ю іспанська агентка таки зізналася, що закохалася в актора після того, як побачила стрічку із ним "Час без розуму". "Він там такий сексуальний", - говорила обраниця селебріті.

Нагадаємо, таємна весільна церемонія пари пройшла у квітні 2018 року. У шлюбі вони виховують 5-річного сина Олександра та 4-річного сина Джеймса. Гір також став вітчимом для 11-річного сина Сільви, Альберта, від її попереднього шлюбу. А ще Річард має 24-річного сина Гомера, якого йому народила його колишня Керрі Лоуелл.

Родина, як відомо, готується перебратися до Мадрида, Іспанія, аби бути ближче до родичів Сільви.

Нагадаємо, Річарду Гіру 75 років, і однією з найвідоміших його кіноробіт є роль Паркера у культовій стрічці "Хатіко: Вірний друг".

До слова, актор також відомий підтримкою України у період повномасштабного вторгнення РФ. Він висловлював теплі слова українцям та приєднався до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка займається допомогою українцям.

"Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund", - говорив Гір.