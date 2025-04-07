"Духовний гангстер": як зараз живе та чим займається екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос (фото)

Де зараз живе Санта Дімопулос

Судячи з Instagram-блогу, вона разом із донькою живе в Дубаї. Найчастіше публікує фото саме звідти. Крім того, артистка активно подорожує іншими країнами, зокрема проводила час в Індонезії, на Мальдівах, у Франції та в Іспанії.

Де зараз Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Чим займається

Санта завершила музичну кар’єру. Сьогодні вона українська інфлюенсерка, підприємиця та наставниця. У своєму блозі називає себе "духовним гангстером" та проводить жіночі ретрити, допомагаючи знайти внутрішню гармонію. В Instagram ділиться мотиваційним контентом, результатами та порадами щодо тренувань.

Санта Дімопулос зараз (фото: instagram.com/santadimopulos)

Особисте життя Дімопулос

Була у стосунках із шоуменом Андрієм Джеджулою. У 2008-му в них народився син Даніель, а вже за два роки вони розійшлися. Згодом вона вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, від якого виховує чотирирічну доньку Софію. Пара розлучилася у квітні минулого року після 11 років шлюбу.

Санта з донькою (фото: instagram.com/santadimopulos)

У січні 2025-го Джеджула розповідав, що їхній 16-річний син вирішив жити з ним в Україні. Хлопець в такому віці, коли потребує уваги тата. Проте він регулярно навідує маму, і ось нещодавно проводив з нею час в Дубаї.

Санта з сином Даніелем (фото: instagram.com/santadimopulos)

Позиція під час повномасштабної війни

Санта засудила російське вторгнення. Вона брала участь в різноманітних благодійних заходах, зокрема щодо підтримки дітей, які постраждали внаслідок війни. У червні 2022-го повернулася до України та ділилася незабутніми враженнями від візиту. Проте минулого року заявила, що не бачить майбутнього на Батьківщині. Заради безпеки дітей вирішила лишитися за кордоном. Соцмережі зірка веде трьома мовами: англійською, українською та російською.

Санта під час ретриту (фото: instagram.com/santadimopulos)

Коротка біографія Санти Дімопулос

Народилась 21 травня 1987 року у Києві. Здобула популярність як українська співачка, танцюристка, модель та бодибілдерка. Особливу славу принесла участь у третьому сезоні "Фабрики зірок". Була солісткою українських гуртів "7 небо" та "ВІА Гра". У 2011 році Санта стала чемпіонкою світу з бодибілдингу та фітнесу, а у 2020-му перемогла в 7-му сезоні шоу "Танці з зірками".

Санта Дімопулос в "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/santadimopulos)