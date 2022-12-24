Духовка не знадобиться: готуємо торт "Медовик" на сковорідці (відео)

Що потрібно для торта

Для приготування Медовика візьміть:

3 яйця

150 грамів меду

100 грамів цукру

1 чайну ложку соди

ваніль за бажанням

500-600 грамів борошна

80 грамів масло вершкове

Для крему вам знадобиться:

150 грамів цукрової пудри

400 грамів вершків (33% жирності)

700 грамів сметани (від 20% жирності)

Медовику потрібно достатньо часу, щоб просочитися та розм'якнути (фото: Freepik)

Як приготувати Медовик на сковорідці

Для початку підігрійте мед так, щоб він запінився. Додайте соду, і на маленькому вогні доведіть до бурштинового кольору. Додайте масло та розмішуйте до розтоплення.

Далі змішайте яйця з цукром і потроху влийте теплий мед з маслом, інтенсивно перемішайте. Наступним кроком додайте просіяне борошно і замісіть м'яке тісто. Воно буде трохи липнути до рук.

Переходимо до коржів. Розкачайте їх на присипаній борошном поверхні в діаметр 22-23 см. Тепер найцікавіше: смажте їх на пательні на мінімальному вогні приблизно дві хвилини з однієї сторони та хвилину до золотистості з іншої.

Готові коржі охолодіть, обріжте краї та відразу подрібніть їх у крихту для декору.

Поки коржі "відпочивають" готуємо крем. Для цього візьміть дуже холодні вершки, збийте їх з цукровою пудрою та сметаною, і замісіть крем. Він вийде дуже ніжним і навіть трохи вершковим. Саме така структура добре просочить коржі.

Нарешті формуємо торт. На кожен корж викладайте приблизно дві ложки крему, перемазуйте так всі коржі, а залишками крему обмажте торт зверху. Задекоруйте верх крихтою та охолодіть 4-5 годин, щоб торт просочився.

Якщо немає світла, і холодильник не працює, можна поставити готовий Медовик на балкон або підвіконня. Але зауважте, що так десерту може знадобитися більше часу, тому краще ставте на ніч.