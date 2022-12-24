Духовка не понадобится: готовим торт "Медовик" на сковороде (видео)

Что нужно для торта

Для приготовления Медовика возьмите:

3 яйца

150 граммов меда

100 граммов сахара

1 чайную ложку соды

ваниль по желанию

500-600 граммов муки

80 грамм масло сливочное

Для крема вам понадобится:

150 грамм сахарной пудры

400 граммов сливок (33% жирности)

700 граммов сметаны (от 20% жирности)

Медовику нужно достаточно времени, чтобы пропитаться и размягчиться (фото: Freepik)

Как приготовить Медовик на сковородке

Для начала подогрейте мед так, чтобы он запенился. Добавьте соду и на маленьком огне доведите до янтарного цвета. Добавьте масло и размешивайте до растопки.

Далее смешайте яйца с сахаром и понемногу влейте тёплый мед с маслом, интенсивно перемешайте. Следующим шагом добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Оно будет немного прилипнуть к рукам.

Переходим к коржам. Раскатайте их на присыпанной мукой поверхности диаметром 22-23 см. Теперь самое интересное: жарьте их на сковороде на минимальном огне примерно две минуты с одной стороны и минуту до золотистости с другой.

Готовые коржи охладите, обрежьте края и сразу измельчите их в крошку для декора.

Пока коржи "отдыхают" готовим крем. Для этого возьмите очень холодные сливки, взбейте их с сахарной пудрой и сметаной и замесите крем. Он получится очень нежным и даже немного сливочным. Именно такая структура хорошо пропитает корж.

Наконец-то формируем торт. На каждый корж выкладывайте примерно две ложки крема, перемазывайте все коржи, а остатками крема обмажьте торт сверху. Задекорируйте верх крошкой и охладите 4-5 часов, чтобы торт пропитался.

Если нет света, и холодильник не работает, можно поставить готовый Медовик на балкон или подоконник. Но заметьте, так десерту может понадобиться больше времени, поэтому лучше ставьте на ночь.