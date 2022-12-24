Духовка не понадобится: готовим торт "Медовик" на сковороде (видео)

Несмотря на выключение света, украинцы все равно продолжают жить и даже готовиться к праздникам. Конечно, без духовки или других кухонных приборов что-то приготовить несколько сложнее, однако выход всегда есть.
Например, для приготовления ароматного Медовика можно использовать обычную сковороду и газ. Причем вкус классического десерта не будет отличаться от приготовленного по канонам.
Таким лайфхаком делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.
Для приготовления Медовика возьмите:
Для крема вам понадобится:
Медовику нужно достаточно времени, чтобы пропитаться и размягчиться (фото: Freepik)
Для начала подогрейте мед так, чтобы он запенился. Добавьте соду и на маленьком огне доведите до янтарного цвета. Добавьте масло и размешивайте до растопки.
Далее смешайте яйца с сахаром и понемногу влейте тёплый мед с маслом, интенсивно перемешайте. Следующим шагом добавьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Оно будет немного прилипнуть к рукам.
Переходим к коржам. Раскатайте их на присыпанной мукой поверхности диаметром 22-23 см. Теперь самое интересное: жарьте их на сковороде на минимальном огне примерно две минуты с одной стороны и минуту до золотистости с другой.
Готовые коржи охладите, обрежьте края и сразу измельчите их в крошку для декора.
Пока коржи "отдыхают" готовим крем. Для этого возьмите очень холодные сливки, взбейте их с сахарной пудрой и сметаной и замесите крем. Он получится очень нежным и даже немного сливочным. Именно такая структура хорошо пропитает корж.
Наконец-то формируем торт. На каждый корж выкладывайте примерно две ложки крема, перемазывайте все коржи, а остатками крема обмажьте торт сверху. Задекорируйте верх крошкой и охладите 4-5 часов, чтобы торт пропитался.
Если нет света, и холодильник не работает, можно поставить готовый Медовик на балкон или подоконник. Но заметьте, так десерту может понадобиться больше времени, поэтому лучше ставьте на ночь.
Кстати, для теста на Медовик лучше использовать натуральный мед. Раньше мы рассказывали, как отличить настоящий от подделки.
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