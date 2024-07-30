Дух змагання та енергії. Найкращі фільми про Олімпійські ігри, які варто подивитися вже сьогодні

У Парижі продовжуються Олімпійські ігри-2024, які стартували 26 липня.
На тлі масштабної спортивної події, на яку з'їхалися спортсмени з різних куточків світу, РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує переглянути стрічки, пов'язані із цією тематикою. Познайомтеся з історіями людей, сила, відвага та рішучість яких неймовірно вражає.
Стрічка розповідає про американського спортсмена Брюса Дженнера, який виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1976 року. Тоді він побив світовий рекорд, взявши перше місце у десятиборстві.
Після всесвітньої популярності чоловік став справжньою зіркою у світі спорту, одружився з Кріс Кардаш'ян, а у 2015 році наважився на камінг-аут. Дженнер стала однією з найзнаменитіших трансгендерних жінок світу, тому цей документальний фільм точно вартий вашої уваги.
Реальна історія присвячена сестрам Юсрі та Сарі Мардіні, які з дитинства займаються плаванням. Проте у період загострення Громадянської війни у Сирії, у 2015 році, їхні мрії про Олімпіаду відходять на далекий план.
Тим не менше, героїні вирішують ризикнути та вирушити у Європу, аби позмагатися за омріяне олімпійське золото.
Юсрі таки вдається взяти участь в Олімпійських іграх-2016 у складі олімпійської збірної.
Стрічка розповідає про талановитого гімнаста, який втратив віру. Але одного разу він зустрів на своєму шляху духовного наставника, і після цього життя Дена перевертається: він відкриває у собі нові можливості, починає сприймати світ по-новому, набирається сили та розуміння.
Стрічка знята на реальних подіях. Вона розповідає історію Джессі Оуенса - відомого чорношкірого легкоатлета, який завоював рекордні чотири золоті медалі на Олімпійських іграх у Берліні у 1936 році.
Також ми ділилися добіркою фільмів про виживання, які тримають до останньої хвилини.
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