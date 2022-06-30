Дубль два: в Киеве было зафиксировано такое же метеорологическое явление, как и ровно год назад

В Киеве метеорологи зафиксировали интересное погодное явление. И оказалось, что ровно год тому назад в столице было точно такое же явление.
Об этом рассказали на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Над Киевом 28 июня были зафиксированы уникальные тучи, которые в переводе означают "наковальня".
"Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (Cb inc.) – (Incus с латинского – "наковальня") – это кучно-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), достигшее высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.
Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", - сказано в сообщении.
Фотографии, которые разместили на странице центра, были сделаны над Оболонью 28 июня 2021 года.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В этом году история повторилась и над Киевом снов образовались точно такие же тучи.
"Мы обнаружили любопытное наблюдение! - Ровно год назад, так же 28 июня над столицей мы наблюдали такие же облака, как и в этом году 28 июня", - пояснили метеорологи.
Кстати, ранее мы сообщали, что Киев бьет рекорды по температурам воздуха уже пару дней.
А еще мы писали о том, когда будет снижение температуры воздуха и предупредили, что оно будет временным.