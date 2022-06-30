Дубль два: в Киеве было зафиксировано такое же метеорологическое явление, как и ровно год назад

Над Киевом 28 июня были зафиксированы уникальные тучи, которые в переводе означают "наковальня".

"Сегодня Киев мог наблюдать Cumulоnimbus incus (Cb inc.) – (Incus с латинского – "наковальня") – это кучно-дождевое облако (Cumulonimbus, Cb), достигшее высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", - сказано в сообщении.

Фотографии, которые разместили на странице центра, были сделаны над Оболонью 28 июня 2021 года.

Фото: facebook.com/UkrHMC

В этом году история повторилась и над Киевом снов образовались точно такие же тучи.

"Мы обнаружили любопытное наблюдение! - Ровно год назад, так же 28 июня над столицей мы наблюдали такие же облака, как и в этом году 28 июня", - пояснили метеорологи.