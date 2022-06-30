Дубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік тому

Над Києвом 28 червня були зафіксовані унікальні хмари, які в перекладі означають "ковадло".

"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulonimbus incus (Cb inc.)- (Incus з латинської "ковадло") – це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), що досягла висоти ізотермії на межі тропосфери та стратосфери.

Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "ковадло" у верхній частині Cb", - сказано в повідомленні.

Фотографії, які розмістили на сторінці Центру, були зроблені над Оболонню 28 червня 2021 року.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Цього року історія повторилася і над Києвом снів утворилися точно такі ж хмари.

"Ми виявили цікаве спостереження! - Рівно рік тому, так само 28 червня над столицею ми спостерігали такі ж хмари, як і в цьому році 28 червня", - пояснили метеорологи.