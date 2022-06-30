Дубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік тому

У Києві метеорологи зафіксували цікаве погодне явище. І виявилося, що рівно рік тому в столиці було точно таке ж явище.
Про це розповіли на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.
Над Києвом 28 червня були зафіксовані унікальні хмари, які в перекладі означають "ковадло".
"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulonimbus incus (Cb inc.)- (Incus з латинської "ковадло") – це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), що досягла висоти ізотермії на межі тропосфери та стратосфери.
Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "ковадло" у верхній частині Cb", - сказано в повідомленні.
Фотографії, які розмістили на сторінці Центру, були зроблені над Оболонню 28 червня 2021 року.
Фото: facebook.com/UkrHMC
Цього року історія повторилася і над Києвом снів утворилися точно такі ж хмари.
"Ми виявили цікаве спостереження! - Рівно рік тому, так само 28 червня над столицею ми спостерігали такі ж хмари, як і в цьому році 28 червня", - пояснили метеорологи.
До речі, раніше ми повідомляли, що Київ б'є рекорди по температурах повітря вже пару днів.
А ще ми писали про те, коли буде зниження температури повітря і попередили, що воно буде тимчасовим.