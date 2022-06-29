Вторая "тропическая ночь" подряд. Жара в Киеве снова бьет рекорды
В Киеве зафиксирована вторая "тропическая ночь" подряд. Температура в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночь считается "тропической", когда температура в течение темного периода суток не опускается ниже 20 градусов", - говорится в сообщении.
По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°С, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.
Там также подтверждают, что уже второй день подряд в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений.
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