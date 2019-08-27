Дубинскому пообещала прострелить ногу нардеп от "Слуги Народа": он резко ответил

Александр Дубинский из партии "Слуга Народа", который недавно оскандалился из-за своих высказываний с признаками сексизма, резко ответил коллеге по партии Анне Коваленко на слова о желании прострелить ногу ему или Максиму Бужанскому, также из "СН".

По мнению Дубинского, она рискует "выстрелить себе в голову". Соответствующее заявление опубликовано 27 августа на YouTube-канале телеведущего и блогера, а теперь и политика.

Фото: Александр Дубинский (5.ua)

Отметим, что Коваленко еще в середине месяца в эфире телеканала "UA:Перший" высказала свое отношение к Бужанскому и Дубинскому на вопрос о том, как же она будет взаимодействовать в Раде с однопартийцами, которые известны своей антиукраинской позицией и критикой Революции Достоинства.

Бывшая советница главы Минобороны, которая ранее была командиром сотни на Майдане и волонтеркой, сказала: "Ну сначала нужно справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них. Но логика будет простая - мы будем убеждать..."

"Серьезно? Я думаю не получится", - высказала мнение ведущая ток-шоу.

"Политика - это искусство договариваться", - продемонстрировала оптимизм в этом вопросе Коваленко.

Видео: YouTube / UA:Перший

Чуть позже в интервью изданию "Левый берег" она прокомментировала эмоциональное заявление и подтвердила намерение договариваться и находить общие точки прикосновения: "Я умею быть убедительной".

Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko anna39)

Сегодня Бужанский в своем Telegram написал, что "с уважением относится" к чужим желаниям, пусть они даже кажутся ему "странными и криминальными".

"...Но отмечу, что меня немного смущает агрессивность коллег, рвущихся что то там нам простреливать, перевоспитывать и тд. Такой энтузиазм, впечатлен...", - говорится в его материале.

Фото: скрин с Telegram Максима Бужинского

Дубинский в свою очередь перепостил сообщение Бужанского и написал: "О, коллеги по партии "Слуга Народа" уже угрожают прострелить мне ногу".

Фото: скрин с Telegram Александра Дубинского

Позже на YouTube-канале блогер ответил Коваленко более развернуто и резко.

"Я сегодня с удивлением и радостью, честно говоря, потому что это позабавило меня очень сильно, узнал о существовании депутата от партии "Слуга народа" Анны Коваленко, которая в одном из своих интервью заявила, что очень ей хочется прострелить Александру Дубинскому ногу за его позицию. Но, сделала оговорку госпожа Коваленко, хоть очень хочется, но пока стрелять мне в ногу она не будет, а прибегнет к убеждениям.

Я конечно, как ценитель Булгакова, прекрасно понимаю, что в принципе из любого персонажа, даже неодушевленного, можно сделать политическую элиту, или ввести его в домоуправление. Но хотелось бы посоветовать своим коллегам из "Слуги народа", которые занимают такую радикальную позицию, не нужно думать о моих ногах, постарайтесь хотя бы не выстрелить себе в голову.

Потому что вы, вместо того, чтобы читать законопроекты, за которые будете голосовать уже через несколько дней, читаете мои сообщения в Telegram, или сообщения Бужанского, которому тоже пригрозили выстрелить в ногу, есть большой риск выстрелить себе в голову", - заявил Дубинский.

Видео: YouTube / DubinskyPro

Как сообщалось ранее, недавно Дубинский поддержал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал. В партии затем извинились за инцидент.