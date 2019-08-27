Дубінському пообіцяла прострелити ногу нардеп від "Слуги Народу": він різко відповів

Олександр Дубінський з партії "Слуга Народу", який нещодавно оскандалився через свої висловлювання з ознаками сексизму, різко відповів колезі по партії Анні Коваленко на слова про бажання прострелити ногу йому або Максиму Бужанському, також зі "СН".

На думку Дубінського, вона ризикує "вистрілити собі в голову". Відповідну заяву опубліковано 27 серпня на YouTube-каналі телеведучого і блогера, а тепер і політика.

Фото: Олександр Дубінський (5.ua)

Зазначимо, що Коваленко ще в середині місяця в ефірі телеканалу "UA:Перший" висловила своє ставлення до Бужанського та Дубинського на питання про те, як вона буде взаємодіяти в Раді з однопартійцями, які відомі своєю антиукраїнською позицією та критикою Революції Гідності.

Колишня радниця глави Міноборони, яка раніше була командиром сотні на Майдані та волонтеркою, сказала: "Ну спочатку потрібно впоратися з непереборним бажанням прострелити ногу комусь із них. Але логіка буде проста - ми будемо переконувати..."

"Серйозно? Я думаю не вийде", - висловила думку ведуча ток-шоу.

"Політика - це мистецтво домовлятися", - продемонструвала оптимізм у цьому питанні Коваленко.

Відео: YouTube / UA:Перший

Трохи пізніше в інтерв'ю виданню "Лівий берег" вона прокоментувала емоційну заяву і підтвердила намір домовлятися і знаходити спільні точки дотику: "Я вмію бути переконливою".

Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko anna39)

Сьогодні Бужанський у своєму Telegram написав, що "з повагою ставиться" до чужих бажань, нехай вони навіть здаються йому "дивними і кримінальними".

"...Але зазначу, що мене трохи бентежить агресивність колег, які рвуться щось там нам прострілювати, перевиховувати тощо. Такий ентузіазм, вражений...", - йдеться в його матеріалі.

Фото: скрін з Telegram Максима Бужинського

Дубінський у свою чергу перепостив повідомлення Бужанського і написав: "О, колеги по партії "Слуга Народу" вже погрожують прострілити мені ногу".

Фото: скрін з Telegram Олександра Дубинського

Пізніше на YouTube-каналі блогер відповів Коваленко більш розгорнуто та різко.

"Я сьогодні з подивом і радістю, чесно кажучи, тому що це потішило мене дуже сильно, дізнався про існування депутатки від партії "Слуга народу" Анни Коваленко, яка в одному із своїх інтерв'ю заявила, що їй дуже хочеться прострелити Олександру Дубінському ногу за його позицію. Але, зробила застереження пані Коваленко, хоч дуже хочеться, але поки стріляти мені в ногу вона не буде, а вдасться до переконань.

Я звичайно, як цінитель Булгакова, прекрасно розумію, що в принципі з будь-якого персонажа, навіть неживого, можна зробити політичну еліту, або ввести його в будинкоуправління. Але хотілося б порадити своїм колегам зі "Слуги народу", які займають таку радикальну позицію, не потрібно думати про мої ноги, постарайтеся хоча б не вистрілити собі в голову.

Тому що ви, замість того, щоб читати законопроекти, за які будете голосувати вже через кілька днів, читаєте мої повідомлення у Telegram, або повідомлення Бужанського, якому теж пригрозили вистрілити в ногу, є великий ризик вистрілити собі в голову", - заявив Дубінський.

Відео: YouTube / DubinskyPro

Як повідомлялося раніше, нещодавно Дубінський підтримав новообраного нардепа від партії "Слуга народу" Максима Бужанського, який образив журналістку "Новое время" Ольгу Духніч та назвав її "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". Через це в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал. У партії потім вибачилися за інцидент.