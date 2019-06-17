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ДТП в Ужгороді з мажоркой на Porsche: нові шокуючі деталі

STYLERЖиття    17.06.2019 - 09:28
ДТП в Ужгороді з мажоркой на Porsche: нові шокуючі деталі
ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

Автомобіль, на якому скоїли ДТП, належить зовсім іншій людині

В Ужгороді відбулося моторошна ДТП за участю автомобіля Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала 21-річна Яна Костраба. Дівчина мало того, що їздила без прав, так і з'ясувалося, що машина їй не належить, повідомляє видання "Закарпаття онлайн".

Автомобіль Porshe Cayenne належить колишньому співробітнику міліції Василю Корсаку. На даний момент він заробляє на відправці українців за кордон та відкритті робочих віз. Місцеві жителі підтвердили, що Корсака часто бачили за кермом цього автомобіля. Також він прибув на місце аварії майже відразу, після того як сталася ДТП.

ДТП в Ужгороді з мажоркой на Porsche: нові шокуючі деталі

Василь Корсак (zakarpattya.net.ua)

Після того як ім'я Василя Корсака з'явилося в ЗМІ, 32-річний чоловік закрив у соціальних мережах доступ до своїх сторінок. А в поліції підтвердили, що Корсак в 2015 році був звільнений з правоохоронних органів і на даний момент відношення до поліції не має.

Ким він доводиться Яні Кострабе – на даний момент невідомо, але, за словами місцевих жителів, вони можуть бути парою, так як після аварії Яна заявила співробітникам патрульної поліції, що "її хлопець все вирішить".

Яні Кострабе оголошено про підозру і вона доставлена в ізолятор тимчасового утримання.

ДТП в Ужгороді з мажоркой на Porsche: нові шокуючі деталі

Яна Костраба (zakarpattya.net.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 21-річна Яна Костраба скоїла ДТП в Ужгороді. Вона вилетіла на зустрічну смугу і протаранила Ford Focus, за кермом якого перебував 32-річний чоловік.

ДТП в Ужгороді (YouTube/Закарпаття онлайн)

Водій Ford Focus Олександр Костюк опинився в лікарні, його стан важкий і як повідомила його дружина, він перебуває в комі і підключений до апарату штучного дихання.

ДТП в Ужгороді (YouTube/Закарпаття онлайн)

Винуватиця аварії, Яна Костраба, а також її подруга, яка перебувала на пасажирському сидінні, теж опинилися в лікарні з травмами різної тяжкості.

Також ми розповідали про те, що у страшному ДТП загинула легендарна українська тренер.

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