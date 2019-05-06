В ДТП разбился известный актер, звезда многих сериалов

Авария (Иллюстративное фото, УНИАН)

На счету у актера более 90 фильмов и сериалов

Известный российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП на улице Мосфильмовской в Москве, Россия. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, у Игоря Фурманюка диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние врачи оценивают, как тяжелое.

Игорь Фурманюк (kino-teatr.ru)

Игорь Фурманюк родился 14 июля 1959 года. Окончил в 1984 году Ленинградский Государственный институт театра музыки и кинематографии. Впервые появился на широких экранах в 1989 году. Он сыграл эпизодические роли в фильме "Брызги шампанского" и "Катала". В этом же году вышел фильм "Под небом голубым", где Фурманюк сыграл главную роль.

Игорь Фурманюк (kino-teatr.ru)

Особую известность ему принесли такие работы, как "Московские окна", "Нина. Расплата за любовь", "Полосатое лето", "Девять неизвестных", "Смерть по завещанию", "Сонька Золотая ручка", "Варенька", "Если у Вас нету тети…", "Застава", "Капкан", "Пенсильвания".

Всего на счету у актера 92 фильма и сериала. Фурманюк – характерный актер, большинство его ролей – это работники полиции и прокуратуры, так же он играет детективов.

Кроме того, Игорь Фурманюк много лет проработал в театрах "Современник-2" и "Сатирикон"

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