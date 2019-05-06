У ДТП розбився відомий актор, зірка багатьох серіалів

Аварія (Ілюстративне фото, УНІАН)

На рахунку актора більше 90 фільмів і серіалів

Відомий російський актор Ігор Фурманюк потрапив у ДТП на вулиці Мосфільмовській в Москві, Росія. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, у Ігоря Фурманюка діагностували струс мозку, забій грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Ігор Фурманюк (kino-teatr.ru)

Ігор Фурманюк народився 14 липня 1959 року. Закінчив у 1984 році Ленінградський Державний інститут театру музики і кінематографії. Вперше з'явився на широких екранах в 1989 році. Він зіграв епізодичні ролі у фільмі "Бризки шампанського" та "Катала". У цьому ж році вийшов фільм "Під небом блакитним", де Фурманюк зіграв головну роль.

Ігор Фурманюк (kino-teatr.ru)

Особливу популярність йому принесли такі роботи, як "Московські вікна", "Ніна. Розплата за кохання", "Смугасте літо", "Дев'ять невідомих", "Смерть за заповітом", "Сонька Золота ручка", "Варенька", "Якщо у Вас немає тітки...", "Застава", "Капкан", "Пенсільванія".

Всього на рахунку актора 92 фільма та серіала. Фурманюк – характерний актор, більшість його ролей – це працівники поліції і прокуратури, так само він грає детективів.

Крім того, Ігор Фурманюк багато років пропрацював в театрах "Современник-2" і "Сатирикон"

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