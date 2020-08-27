ДТП з п'яним майором у Києві: одній з курсанток терміново потрібна допомога

Дівчина також може втратити ноги, як і інші постраждалі курсантки
Українців просять допомогти курсантці, яку збив п'яний майор Володимир Холодний на території військового коледжу в Києві. У жахливій ДТП серйозно постраждали три 23-річні дівчини. Двом з них - Олександрі та Тетяні - хірургам довелося ампутувати ноги.
Третю дівчину звуть Галина Николин, і вона також у важкому стані. Лікарі військового госпіталю намагаються врятувати їй кінцівку.
В інтернеті звернулися до всіх небайдужих з проханням надати допомогу постраждалій та підтримку, фінансову й інформаційну. Про це йдеться в повідомленні "Пласт" в Facebook.
Повідомляється, що Галина раніше входила в організацію пластунів. Вона - вихованка гуртка "Валькірії", відповідальна за фінанси та заходи у Львівському Окрузі.
"У Галі розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв’язок, анемія середнього ступеня. На даний момент лікарі розглядають можливу потребу ампутації кінцівки", - пишуть у "Пласті".
Також в публікації вказані реквізити для збору коштів:
Одержувач: Галина Николин
Раніше військові розповіли про майора Володимира Холодного, який п'яним задавив курсанток в Києві.