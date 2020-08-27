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ДТП з п'яним майором у Києві: одній з курсанток терміново потрібна допомога

Київ, Четвер 27 серпня 2020 08:06
ДТП з п'яним майором у Києві: одній з курсанток терміново потрібна допомога
Постраждалій від наїзду п'яного водія Галині Николин потрібна допомога (фото: facebook.com/PlastUA)
Автор: Володимир Костирін

Дівчина також може втратити ноги, як і інші постраждалі курсантки

Українців просять допомогти курсантці, яку збив п'яний майор Володимир Холодний на території військового коледжу в Києві. У жахливій ДТП серйозно постраждали три 23-річні дівчини. Двом з них - Олександрі та Тетяні - хірургам довелося ампутувати ноги.

Третю дівчину звуть Галина Николин, і вона також у важкому стані. Лікарі військового госпіталю намагаються врятувати їй кінцівку.

В інтернеті звернулися до всіх небайдужих з проханням надати допомогу постраждалій та підтримку, фінансову й інформаційну. Про це йдеться в повідомленні "Пласт" в Facebook.

Повідомляється, що Галина раніше входила в організацію пластунів. Вона - вихованка гуртка "Валькірії", відповідальна за фінанси та заходи у Львівському Окрузі.

"У Галі розтрощені кістки, множинні переломи, розриви зв’язок, анемія середнього ступеня. На даний момент лікарі розглядають можливу потребу ампутації кінцівки", - пишуть у "Пласті".

Також в публікації вказані реквізити для збору коштів:

  • 4441 1144 4654 7406 Монобанк
  • 4149 4390 0273 4014 ПриватБанк

Одержувач: Галина Николин

Раніше військові розповіли про майора Володимира Холодного, який п'яним задавив курсанток в Києві.

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