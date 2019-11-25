ДТП з Миколою Кулебою: нові подробиці про стан дітей омбудсмена

Микола Кулеба потрапив у ДТП в Чабанах (колаж: РБК-Україна)

ДТП з Миколою Кулебою сталася через проїзд перехрестя на червоний

Микола Кулеба разом з дітьми потрапив у страшну ДТП в Київській області. Уповноважений президента з прав дитини їхав за кермом Toyota разом з двома синами, 19-річним Тимофієм і 10-річним Єлисеєм. Що відомо про стан омбудсмена та його дітей - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, ДТП сталася в неділю, 24 листопада, у селі Чабани на Київщині. У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому видно, що Toyota, за кермом якої був Кулеба, проїжджає на червоне світло перехрестя. Коли авто майже завершило маневр, воно зіткнулося з мікроавтобусом Volkswagen.

Дитячий омбудсмен знаходиться у Феофанії в стані середньої тяжкості. У нього струс мозку, закрита ЧМТ, травма грудної клітки, травма живота, пише ТСН. Крім того, у нього зламані ребра з двох сторін, забій легень, а також пневмоторакс (в легенях накопичується повітря).

Загрози життю Миколи Кулеби нема, що не скажеш про його дітей. Старший син Тимофій знаходиться в інтенсивному неврологічному відділенні тієї ж лікарні. За його життя борються медики, які поки не коментують, чи є загроза життю.

Микола Кулеба потрапив у ДТП (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Хлопець без свідомості, на даний момент відомо, що у 19-річного Тимофія закрита черепно-мозкова травма. 10-річний Єлисей знаходиться в "Охматдиті", про його стан поки невідомо.

У ДТП травмувався і водій мікроавтобуса, якого відвезли в Києво-Святошинської лікарні. Загрози для його життя немає.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сіна. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Микола Кулеба потрапив у ДТП (відео: facebook.com/pumamgo)

В поліції відкрили провадження за ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).

Омбудсмен у Facebook подякував усім за підтримку і попросив помолитися за його дітей.

Микола Кулеба потрапив у ДТП (скрін: facebook.com/KulebaMykola)