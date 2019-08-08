ДТП под Львовом: лейтенант Нацгвардии сбил насмерть пешехода

Командир патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии вчера, 7 августа, сбил насмерть 43-летнего львовянина, который от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает ГБР.

Пл данным полиции Львовской области, инцидент произошел на дороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" около 21:50. В ГБР отметили, что погибший переходил дорогу за пределами пешеходного перехода.

Нацгвардеец сбил насмерть пешехода во Львовской области (фото: dbr.gov.ua)

После ДТП мужчина был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, врачи которой, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь.

Действия 26-летнего водителя квалифицируются, как нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой гибель человека.

Нацгвардеец сбил насмерть пешехода во Львовской области (фото: dbr.gov.ua)

Санкция статьи ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Нацгвардеец сбил насмерть пешехода во Львовской области (фото: dbr.gov.ua)

Напомним, что под Ровно пьяный 15-летний подросток сбил велосипедиста на папином авто Skoda Oktavia. 34-летний мужчина получил тяжелые травмы, после которых он скончался в больнице на следующий день.

Ранее сообщалось, что под Одессой бывший член "Парти регионов", руководитель Одесской и Донецкой железных дорог Николай Рогов, задавил насмерть двух человек.