ДТП под Киевом: трагически погибли сестры-близнецы (фото)

Под Киевом в аварии трагически погибли сестры-близнецы (фото: РБК-Украина)

Сестры-близнецы скончались после аварии в Броварском районе

В селе Требухов Киевской области автомобиль Audi 100 сбил сестер-близнецов. От полученных травм женщины скончались на месте. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Автомобиль ехал по дороге и сбил двух женщин-близнецов 1984 года рождения, которые переходили дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел возле одного из жилых домов.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Автомобиль ехал на большой скорости, и после удара женщины отлетели на несколько метров. При этом в машине разбилось лобовое стекло. Погибшим было всего 35 лет.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Стоит отметить, что вчера вечером также произошло ДТП в городе Васильков Киевской области. Там водитель в состоянии алкогольного опьянения при выезде из города совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

От сильного удара автомобиль перевернулся. Женщина, которая была рядом с водителем, получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в реанимации Васильковской центральной районной больницы.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Кроме того, вчера в Рокитнянском районе автомобиль въехал в сеялку. Инцидент произошел на дороге с. Савинцы - с. Житные горы. Водитель "ВАЗ" врезался в припаркованный на обочине трактор с культиватором.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Культиватор отбросило на дорогу, а машину занесло в кювет. У водителя автомобиля диагностировали множественные переломы и ушибы. Мужчину госпитализировали.