ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДТП у Києві на пішохідному переході: мати дивом встигла врятувати дитину

STYLERЖиття    10.10.2019 - 09:39
ДТП у Києві на пішохідному переході: мати дивом встигла врятувати дитину
У Києві позашляховик збив жінку з дитиною (Колаж РБК-Україна)

Позашляховик збив матір з дитиною в центрі Києва

У Печерському районі міста Києва позашляховик скоїв наїзд на жінку з дитиною на пішохідному переході. Жінка встигла відштовхнути дитину, але сама постраждала. Деталі інциденту повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Пізно ввечері в середу, 9 жовтня, на перехресті вулиць Грушевського та Липської, у самому центрі столиці, жінка-водій скоїла наїзд на жінку з дитиною.

"На Грушевського (перехрестя з Липською) дама на MAZDA (#AA5449XI), повертаючи з Липської, не помітила жінку з дитиною, які переходили дорогу. На жаль, хоча жінка встигла відштовхнути дитину, уникнути аварії не вдалося – MAZDA зачепила маму", - сказано в повідомленні.

ДТП у Києві на пішохідному переході: мати дивом встигла врятувати дитину

У Києві автомобіль збив жінку з дитиною на пішохідному переході (Фото: Київ Оперативний)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та бригаду швидкої допомоги. Постраждалу жінку після огляду було вирішено госпіталізувати, оскільки медики запідозрили у потерпілої перелом ноги.

Як уточнили очевидці – аварія сталася, коли жінка з дитиною перетинали проїзну частину по пішохідному переходу.

Раніше ми повідомляли про те, що під Києвом у страшному ДТП загинули дві сестри. Жінки переходили дорогу в недозволеному місці і їх збив автомобіль "Ауді", який рухався на великій швидкості. Від удару жінки відлетіли на кілька метрів.

Під Києвом водій насмерть збив сестер-близнюків: відео наїзду Під Києвом водій з дитиною на руках влетів у паркан: їхали на риболовлю
Новини України КиївДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся