Есть альтернатива: топ-15 привычных продуктов, от которых стоит отказаться

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, чем заменить вредные продукты без ущерба для здоровья и красоты

Профессиональный врач-диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Толстикова уверяет, что привычным, но не здоровым продуктам питания можно найти не менее вкусную, но гораздо более полезную альтернативу. Стоит отказаться от некоторых из полюбившихся блюд в пользу здоровой и сбалансированной пищи, как самочувствие начнет улучшаться, а лишний вес – уходить. Об этом эксперт написала на странице в Instagram.

Так, она отмечает, что многие из знакомых нам продуктов ведут к ожирению, не приносят пользы и содержат "пустые калории", а также негативно влияют на общее состояние организма. Вот лидеры антирейтинга, от которых стоит отказаться:

Сладкие напитки (жидкий сахар – это пустые калории, увеличивают калорийность вашего рациона и приводят к ожирению);

(жидкий сахар – это пустые калории, увеличивают калорийность вашего рациона и приводят к ожирению); Альтернатива: вода (с лимоном, к примеру), кофе черный, чай без сахара!

Пицца (тут все понятно);

(тут все понятно); Альтернатива: пицца домашнего приготовления из хороших ингредиентов.

Белый/черный и даже любой хлеб , если он сделан только из муки и сахара (пустые калории, отсутствие нутритивности=пользы);

, если он сделан только из муки и сахара (пустые калории, отсутствие нутритивности=пользы); Альтернатива: злаковый, цельнозерновой при условии прочтения состава полностью, домашнего приготовления.

Фреши/соки (отсутствие клетчатки, минимальное количество витамина С, который, к тому же, очень быстро разрушается);

Иллюстративное фото (pexels.com)

Альтернатива: грейпфрутовый фреш, выпитый сразу после приготовления и то, не чаще 1 раза в неделю и с едой или после еды! А лучше, съесть грейпфрут целиком, или ягоды!

Промышленные растительные масла (соевое/канола/кукурузное/хлопковое/подсолнечное) – содержат большое количество Омега-6 (виноградных косточек, кстати, тоже), нарушают соотношения Омега-6: Омега-3, что приводит к хроническим воспалительным процессам в организме;

(соевое/канола/кукурузное/хлопковое/подсолнечное) – содержат большое количество Омега-6 (виноградных косточек, кстати, тоже), нарушают соотношения Омега-6: Омега-3, что приводит к хроническим воспалительным процессам в организме; Альтернатива: кокосовое масло, топленое, льняное, оливковое, масло авокадо.

Маргарин (наличие транс-жиров);

(наличие транс-жиров); Альтернатива: сливочное/топленое масло 82.5%.

Выпечка, торты (наличие большого количества сахара, непонятного жира и муки) – ноль пользы, много пустых калорий;

(наличие большого количества сахара, непонятного жира и муки) – ноль пользы, много пустых калорий; Альтернатива: свежеиспеченное домашнее печенье из правильных продуктов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Картофель фри и чипсы (наличие акриламида, большого количества непонятного масла, соли + очень легко перебрать по количеству);

(наличие акриламида, большого количества непонятного масла, соли + очень легко перебрать по количеству); Альтернатива: картофель отварной/печеный, чипсы кокосовые/фруктовые (дозировать).

Безглютеновая пища быстрого приготовления (особенно тем, кому не показана) – чаще всего за словом "без глютен" скрывается наличие других неполезных ингредиентов – сахар, масла, кукурузный крахмал, сиропы, крахмал тапиоки. Это все тоже калории, причем пустые;

(особенно тем, кому не показана) – чаще всего за словом "без глютен" скрывается наличие других неполезных ингредиентов – сахар, масла, кукурузный крахмал, сиропы, крахмал тапиоки. Это все тоже калории, причем пустые; Альтернатива: выбирать только моно продукты из "без глютен": злаки, а не печенье!

Сироп агавы – большое количество фруктозы в чистом виде – это дополнительные калории + вероятность развития ожирения, увеличения мочевой кислоты и хронического воспаления внутри организма;

– большое количество фруктозы в чистом виде – это дополнительные калории + вероятность развития ожирения, увеличения мочевой кислоты и хронического воспаления внутри организма; Альтернатива: стевия, эритрол, сироп топинамбура, а лучше избегать вовсе.

Йогурты с 0% жирностью – это чаще всего обман. Они содержат дополнительный крахмал, а количество полезных бактерий сводится к минимуму, особенно после пастеризации;

– это чаще всего обман. Они содержат дополнительный крахмал, а количество полезных бактерий сводится к минимуму, особенно после пастеризации; Альтернатива: йогурт домашнего приготовления или покупной с 2% жирностью и живыми бактериями.

Плавленые сырки и сырковые продукты – эти продукты вообще ничего общего с сыром не имеют. Чаще всего туда подмешивают растительные масла и другие добавки для придания вкуса. Большое количества жира и пустых калорий;

– эти продукты вообще ничего общего с сыром не имеют. Чаще всего туда подмешивают растительные масла и другие добавки для придания вкуса. Большое количества жира и пустых калорий; Альтернатива: хороший натуральный выдержанный сыр – пармезан, к примеру, или козий!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Переработанное мясо (сосиски, салями, ветчина, копчености, консервированное мясо, колбаса) – все это ничего общего с мясом не имеет. Даже самые натуральные (детские) сосиски содержат большое количество соли, сои и ненужных ингредиентов, а еще увеличивают риск развития онкологии, тоже самое относится к сосискам "Фитнес" и "ЗОЖ"!

(сосиски, салями, ветчина, копчености, консервированное мясо, колбаса) – все это ничего общего с мясом не имеет. Даже самые натуральные (детские) сосиски содержат большое количество соли, сои и ненужных ингредиентов, а еще увеличивают риск развития онкологии, тоже самое относится к сосискам "Фитнес" и "ЗОЖ"! Альтернатива: цельное мясо, но если все-таки бекон/прошутто и т.д. – то только там, где вы уверены в его происхождении и в том, как кормили это животное.

Растительное молоко – в наше "популярно-ЗОЖное" время производители распространяют эти товары направо и налево, и тот, кто не читает составы, может пропустить большое количество сахара, стабилизаторов, консервантов, сахарозаменитей и других веществ;

– в наше "популярно-ЗОЖное" время производители распространяют эти товары направо и налево, и тот, кто не читает составы, может пропустить большое количество сахара, стабилизаторов, консервантов, сахарозаменитей и других веществ; Альтернатива: делайте растительное молоко дома или, покупая его, читайте состав.

Иллюстративное фото (pexels.com)

"Детское питание", "фитнес", "питание для диабетиков" - все это маркетинговые уловки. Эти продукты содержат большое количество фруктозы, непонятных жиров и пустых калорий. Внимательно читайте составы, а лучше обходите стороной;

- все это маркетинговые уловки. Эти продукты содержат большое количество фруктозы, непонятных жиров и пустых калорий. Внимательно читайте составы, а лучше обходите стороной; Альтернатива: накормить как ребенка, так и диабетика можно цельной полезной пищей без всяких уловок.

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