У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками "великої води" в Києві (фото та відео)

"Хазяїв, які прийняли рішення залишити свої помешкання, рятувальники вивозили на суходіл з домашніми улюбленцями та речами на спеціальній техніці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС допомагають і цивільним мешканцям, і домашнім тваринкам (фото: facebook.com/MNSKOB)

На фото видно, що багатьох людей рятують на човнах і направляють у безпечні місця.

Натомість тих, хто вирішив залишитись вдома, рятувальники забезпечили продуктами та питною водою.

За словами рятувальників, місцевість перебуває під пильним контролем спеціалістів, щоб відстежувати будь-які зміни в ситуації. Також важливо не допустити нещасних випадків, задля чого проводять моніторинг обстановки.

Евакуацію проводили в селі Осенщина Вишгородського району. Населений пункт зазнав пошкоджень внаслідок негоди. Багато приватних територій опинилися під водою, а вуличками не пройти без човна або високих чобіт.

Єдиний транспортний засіб під час повеней - човен (фото: facebook.com/MNSKOB)

Нагадаємо, що в Україні тривають сезонні повені. Представники ДСНС повідомляють, що ситуація контрольована. Крім Київської області, підтоплень зазнали населені пункти в Чернігівській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

У КМВА зазначили, що пік паводків за прогнозами Укргідрометцентру очікується 22 квітня.