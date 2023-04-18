У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками "великої води" в Києві (фото та відео)

В Україні вирує "велика вода", внаслідок чого в багатьох областях підтоплені сільські угіддя. Представники ДСНС переконують громадян, що ситуація контрольована та разом із тим допомагають людям врятувати свої життя та майно від негоди.

Кадрами евакуації на Київщині поділилися на сторінці Головного управління ДСНС України в Київській області у Facebook .

"Хазяїв, які прийняли рішення залишити свої помешкання, рятувальники вивозили на суходіл з домашніми улюбленцями та речами на спеціальній техніці ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС допомагають і цивільним мешканцям, і домашнім тваринкам (фото: facebook.com/MNSKOB)

На фото видно, що багатьох людей рятують на човнах і направляють у безпечні місця.

Натомість тих, хто вирішив залишитись вдома, рятувальники забезпечили продуктами та питною водою.

За словами рятувальників, місцевість перебуває під пильним контролем спеціалістів, щоб відстежувати будь-які зміни в ситуації. Також важливо не допустити нещасних випадків, задля чого проводять моніторинг обстановки.

Евакуацію проводили в селі Осенщина Вишгородського району. Населений пункт зазнав пошкоджень внаслідок негоди. Багато приватних територій опинилися під водою, а вуличками не пройти без човна або високих чобіт.

Єдиний транспортний засіб під час повеней - човен (фото: facebook.com/MNSKOB)

Нагадаємо, що в Україні тривають сезонні повені. Представники ДСНС повідомляють, що ситуація контрольована. Крім Київської області, підтоплень зазнали населені пункти в Чернігівській, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській та Черкаській областях.

У КМВА зазначили, що пік паводків за прогнозами Укргідрометцентру очікується 22 квітня.