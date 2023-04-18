В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями "большой воды" в Киеве (фото и видео)

В Украине бушует "большая вода", в результате чего во многих областях подтоплены сельские угодья. Представители ГСЧС убеждают граждан, что ситуация контролируемая и вместе с тем помогают людям спасти свои жизни и имущество от непогоды.

Кадрами эвакуации в Киевской области поделились на странице Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области в Facebook .

"Хозяев, принявших решение покинуть свои дома, спасатели вывозили на сушу с домашними любимцами и вещами на специальной технике ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС помогают и гражданским жителям, и домашним животным (фото: facebook.com/MNSKOB)

На фото видно, что многие люди спасаются на лодках и направляются в безопасные места.

А тех, кто решил остаться дома, спасатели снабдили продуктами и питьевой водой.

По словам спасателей, местность находится под пристальным контролем специалистов, чтобы отслеживать какие-либо изменения в ситуации. Также важно не допустить несчастных случаев, ради чего производят мониторинг обстановки.

Эвакуацию проводили в селе Осенщина Вышгородского района. Населенный пункт получил повреждения в результате непогоды. Многие частные территории оказались под водой, а по улочкам не пройти без лодки или высоких сапог.

Единственное транспортное средство во время наводнений - лодка (фото: facebook.com/MNSKOB)

Напомним, что в Украине продолжаются сезонные наводнения. Представители ГСЧС сообщают, что ситуация контролируемая. Кроме Киевской области, подтопления подверглись населенным пунктам в Черниговской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.

В КМВА отметили, что пик паводков по прогнозам Укргидрометцентра ожидается 22 апреля.