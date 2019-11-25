Друзья стояли и смеялись: в Киеве авто сбило мальчика (видео)

В Киеве авто сбило ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Оболони автомобиль наехал на ребенка

В Киеве на Оболони автомобиль сбил ребенка, который специально перебегал дорогу на красный свет. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. ДТП произошло на улице Героев Сталинграда, 27.

"Это что какая-то новая игра? Авто сбило ребенка, перебегающего дорогу на красный. Произошло все возле "Сильпо" по Героев Сталинграда, 27. Друзья мальчика стояли и смеялись. На последних секундах видео дети стоят вдоль забора", - сказано в сообщении.

В Киеве авто сбило ребенка (Киев Оперативный)

Пользователи сети активно обсуждают инцидент в комментариях.

В другой группе читала от очевидца, что балбеса малого слегка задело, у него телефон из рук только вылетел. А когда ему начали люди вокруг говорить, как он не прав, тот только стоял и смеялся.

Один побежал на желтый, второй начал ехать на желтый. Еще неплохой конец для обоих, как для такой ситуации.

К сожалению, у нас хватает и летчиков водителей и пешеходов пофигистов, Слава Богу, все обошлось. Культура вождения желает быть лучше и пешеходам особенно в осенне-зимний период нужно быть более внимательными.

Поехал на желтый. Ребенка это не оправдывает но и водителя тоже. Если бы с ребенком что- то случилось, мог бы пойти вслед за Дроновым. А родителям пора бы учить своих чад дорогу переходить, а не перелетать под колеса.(

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