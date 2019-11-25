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Друзі стояли і сміялися: у Києві авто збило хлопчика (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 13:25
Друзі стояли і сміялися: у Києві авто збило хлопчика (відео)
У Києві авто збило дитину (Колаж РБК-Україна)

У Києві на Оболоні автомобіль наїхав на дитину

У Києві на Оболоні автомобіль збив дитину, яка спеціально перебігала дорогу на червоне світло. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. ДТП сталося на вулиці Героїв Сталінграда, 27.

"Це що якась нова гра? Авто збило дитину, яка перебігала дорогу на червоне. Сталося все біля "Сільпо" по Героїв Сталінграда, 27. Друзі хлопчика стояли і сміялися. На останніх секундах відео діти стоять уздовж огорожі", - сказано в повідомленні.

У Києві авто збило дитину (Київ Оперативний)

Користувачі мережі активно обговорюють інцидент в коментарях.

  • В іншій групі читала від очевидця, що балбеса малого злегка зачепило, у нього телефон з рук щойно вилетів. А коли йому люди навколо почали говорити, як він не правий, той лише стояв і сміявся.
  • Один побіг на жовтий, другий почав їхати на жовтий. Ще непоганий кінець для обох, як для такої ситуації.
  • На жаль, у нас вистачає і льотчиків водіїв і пішоходів пофігістів, Слава Богу, все обійшлося. Культура водіння бажає бути краще і пішоходам особливо в осінньо-зимовий період потрібно бути більш уважними.
  • Поїхав на жовтий. Дитину це не виправдовує але і водія теж. Якби з дитиною щось трапилося, міг би піти слідом за Дроновым. А батькам пора б навчати своїх чад дорогу переходити, а не перелітати під колеса.(

Друзі стояли і сміялися: у Києві авто збило хлопчика (відео)Скріншот коментарів

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