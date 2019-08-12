Друзья перестали приглашать: Меган Маркл снова оскандалилась

Меган Маркл нарвалась на новую волну критики из-за очередного нарушения правил британской королевской семьи. В этот раз речь идет о не соблюдении традиционного обеденного этикета. В частности, приглашенные должны сидеть на своих местах, в то время как бывшая актриса постоянно устраивается как можно ближе к своему супругу принцу Гарри. Сообщается, друзья герцогов Сассекских перестали приглашать ее на обеды после подобной демонстративной "вольности", пишет DailyMail.

Похоже, что чета не может смириться с тем, чтобы сидеть отдельно друг от друга, согласно принятым для официальных ужинов старым правилам, поскольку Меган и Гарри настаивают, чтобы находиться только рядом.

Сообщается, что высшее общество "закатило глаза" на подобное игнорирование традиций, и принца упрекают в попустительстве "американского поведения" и прихотей своей 38-летней жены.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Дело в том, что в королевской семье существуют три правила, связанные с планами рассадки на раутах, которые участники непременно должны соблюдать.

Во-первых, за столом всегда нужно разговаривать с французским акцентом, однако Меган за трапезой не обращает внимания на данный протокол и ведет беседы на "американский манер".

Во-вторых, пары никогда не должны находиться на обедах близко друг к другу, дабы не отвлекать гостей от приема пищи.

И, наконец, чтобы не нарушать "сложный социальный баланс" в размещении за столом по традиции нельзя пересаживаться.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Getty Images)

Впрочем, нарушать правила для Меган не в новинку. И совсем недавно ее критиковали из-за игнорирования дресс-кода на теннисных матчах Уимблдона. Герцогиня пришла посмотреть на игру на турнире своей подруги Сирены Уильямс в джинсах. По словам инсайдера английского клуба, в такой одежде находиться в зоне для членов теннисного клуба в Royal Box непозволительно, и Меган вообще не должны были пропускать туда.

К слову, на Уимблдоне герцогиня Сассекская угодила и в другой громкий скандал, связанный с запретом окружающим ее фотографировать во время турнира. Такое "табу" вызвало в местной прессе широкую волну критики.

Как сообщалось ранее, недавно британцы указали Меган Маркл на ее главную ошибку.

Также мы писали о том, что принц Гарри начал срывать злость на сотрудниках. На герцога Сассекского жалуются его секретари и помощники.