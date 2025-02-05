Дружину Кузьми Скрябіна "кинули" на гроші: скандал отримав продовження

У чому звинувачують директора Moon Records

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно директора музичного лейбла за фактами підробки документів та шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання довірою вже скерували до суду.

Як відомо, що після трагічної смерті Кузьми всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини - Світлани Бабійчук. Вона створила компанію ТОВ "Кузьма Скрябін", щоб управляти цими правами.

За договором з Moon Records компанія Світлани мала отримувати 70% доходу від використання пісень артиста. Але, як говорять у прокуратурі, директор лейбла, який підписав угоду з власником авторських прав, свідомо занижував кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.

"До того ж співучасники використали іноземну компанію, яку контролював засновник лейбла, і приховували це від правовласника. Таким чином, вони отримували незаконний прибуток і штучно зменшували суму виплат компанії", - додали прокурори.

Внаслідок таких дій компанія Бабійчук недоотримала понад 1,5 млн грн доходу від використання інтелектуальної власності, що "підтверджено висновком експертизи у сфері інтелектуальної власності".

Крім того, ще одного фігуранта кримінального провадження - засновника Moon Records - оголошено у розшук. Можливо, мова йде про Андрія Пасічника.

Що кажуть у Moon Records

До слова, Пасічник в одному з інтерв'ю запевняв, що це не його лейбл винен гроші вдові Кузьми, а навпаки - вона йому.

Він стверджує, що Бабійчук та її представники розповіли слідству тільки те, що вигідно їм. Насправді ж, за словами продюсера і співзасновника Moon Records, після підписання договору зі "Скрябіним" у 2013 році лейбл видав гурту 67 тисяч доларів авансу.

Кузьма загинув в аварії через два роки, і після його смерті постало питання: родина музиканта або завершує співпрацю і віддає гроші, або аванс повертатимуть під час подальшої спільної роботи. Сторони нібито вирішили й надалі працювати разом.

"Нас звинувачують у тому, що ми не виплатили 1,5 мільйона гривень, тоді як вони ще повинні повернути 2,8 мільйона гривень. Це абсурд", - говорив Пасічник.

За словами Пасічника, лейбл вираховував цей борг із роялті, на що вдова музиканта нібито погодилась. Але у 2018 році вона перестала виконувати умови договору. І з того часу вони сваряться за ці гроші.

Вдова Кузьменка версію про аванс заперечує. Однак співзасновник Moon Records стверджує, що має відповідний документ.

Тепер крапку у цьому питанні має поставити суд.

Паралельний судовий процес

Додамо також, що паралельно триває інший спір.

Так, музиканти першого складу "Скрябіна" Ростислав Домішевський, Сергій Гера, Андрій Підлужний та Юлія Лорд судяться з компанією Світлани через те, що у 2018 році вона зареєструвала за собою 100% прав на пісні гурту. Вони ж вимагають через суд, аби їх було визнано співавторами.