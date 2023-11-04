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Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського футболіста та захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан, вперше показала, як виглядає їхня молодша донечка, яка народилася у серпні цього року. Також телеведуча розсекретила ім’я малечі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини спортсмена.

Як виглядає молодша донька пари

У своєму блозі Влада Седан поділилася серією ніжних світлин з нової фотосесії. На них журналістка позує разом з 2-місячною донечкою.

Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

"Привіт усім! Це Лея", - лаконічно підписала знімки Седан, розсекретивши ім’я дівчинки.

Реакція юзерів

У коментарях під постом користувачі мережі відмітили, що малеча дуже схожа на свого зіркового тата.

Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

  • Такі гарні! Це тільки мені здається, що маленька Лея схожа на тата?
  • На тата схожа
  • Ще одна неймовірна красуня в прекрасній сім'ї
  • Прекрасна дівчинка, як мама
  • Прекрасна малеча, та ім'я дуже красиве

До слова, для подружжя це вже друга дитина. Пара також виховує старшу доньку Єву.

Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Зараз вся родина перебуває у Великобританії.

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