Дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я (фото)

Дружина українського футболіста та захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка, журналістка Влада Седан, вперше показала, як виглядає їхня молодша донечка, яка народилася у серпні цього року. Також телеведуча розсекретила ім’я малечі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дружини спортсмена.
У своєму блозі Влада Седан поділилася серією ніжних світлин з нової фотосесії. На них журналістка позує разом з 2-місячною донечкою.
Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
"Привіт усім! Це Лея", - лаконічно підписала знімки Седан, розсекретивши ім’я дівчинки.
У коментарях під постом користувачі мережі відмітили, що малеча дуже схожа на свого зіркового тата.
Влада Седан з молодшою донькою (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
До слова, для подружжя це вже друга дитина. Пара також виховує старшу доньку Єву.
Олександр Зінченко і Влада Седан (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
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