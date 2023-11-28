Дружина випадково дізналася про зради чоловіка і була ошелешена, коли зрозуміла, хто його коханка

Мій чоловік зраджує мене з нашою найкращою подругою

Нещодавно жінка випадково дізналася, що її коханий чоловік їй бреше. Однак ще більшим ударом стало те, що його коханкою виявилася її подруга. Все розкрилося випадково, після вечері, на яку було запрошено розлучницю.

"Він проводжав її після вечері з нашою сім'єю. Вона забула у нас якийсь посуд, і я вирішила за ним сходити, тому що з якоїсь причини їм завжди був потрібен час, щоб прощатися. Тепер я знаю чому! Саме тоді я побачила їх у світлі від фар її машини. Цілувалися на передньому сидінні. Моя найкраща подруга сиділа верхи на моєму чоловікові", - розповіла жінка.

Жінка дізналася, що чоловік зраджує з її ж подругою (фото: freepik.com)

Вона була шокована і не розуміла, що робити. Спершу їй хотілося розбити машину подруги. Але потім вона передумала і просто мовчки пішла додому.

"Коли чоловік повернувся, мені довелося вдавати, ніби все гаразд. Я знаю, що це безглуздо, але тієї ночі я не могла заснути і вирішила полазити в його телефоні. Вона була підписана іншим ім'ям, але я знайшла їхнє листування, воно велося 2 та 3 роки тому.

Її чоловік не знає, він зараз перебуває за кордоном як дипломат. Мене нудить від люті та зради. Я розгубилася і гадки не маю, які кроки зробити далі", - зізналася жінка.

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