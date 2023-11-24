Шлюбний договір: навіщо його укладати і як він захищає від принижень і обмежень у сім'ї

Спеціально для РБК-Україна (проект Styler) експертка у сфері шлюбно-сімейних відносин, адвокат Наталія Горбаль розповіла про тему фінансового насилля, про те, як шлюбний договір може захистити та чи покращиться статистика щодо цього питання, якщо люди почнуть укладати договори та ставитися до шлюбу як до розумного партнерства.

Чому шлюбний договір - важливий

"Часто хтось один притискає іншого, принижує та обмежує. Все починається з того, що пара не проговорює фінансові питання своєї сімʼї ще "на старті", сподіваючись, що все само має вирішитися. Дуже часто саме з боку жінок лунає таке: він чоловік, а відтак має все вирішувати і забезпечувати, а я буду просто красивою", - говорить ідеолог першої конференції у сфері шлюбної освіти CODE.

Звісно ж, додає адвокат, такий сценарій теж може бути, але ж за умови, якщо обидва це обговорять і домовляться про це.

"Але, на жаль, у більшості випадків, саме через бездіяльність жінок, чоловіки починають завищувати свою значущість, наслідком чого може настати тотальна фінансова залежність жінок від чоловіків (у своєї більшості)", - каже Наталія.

Якщо ж укладається шлюбний договір, яким передбачені такі розділи, як "Утворення та розпорядження сімейним бюджетом", "Утворення та розпорядження резервним фондом сім'ї", обидва погодили напрямки витрат цих коштів, а також розділ, присвячений щомісячному утриманню одного з подружжя на випадок, якщо такий з подружжя не працює з тих чи інших причин або отримує дохід значно менший за іншого, то ризики виникнення фінансового насилля фактично можуть звестися до нуля.

Три місії шлюбного договору

За словами Горбаль, "шлюбний договір - це, перш за все, про безпеку кожного у шлюбі, а не про те, кому машина, кому квартира, кому дача".

"По-друге, це про відповідальне ставлення кожного з подружжя до створення сімʼї. Адже за допомогою цього договору є унікальна можливість обговорити всі складні питання. По-третє, цей договір ставить кожного з подружжя у рівне становище, адже кожен з пари не лише отримує можливість побачити справжнє обличчя іншого, а й має показати своє", - коментує Наталія.

"Якщо в парі будуть проговорені всі ті питання, які може регулювати шлюбний договір та який розроблятиметься для конкретної сімʼї, то 100% така пара зміцнить свій шлюб та свої відносини, і 100% кожен з пари дізнається багато цікавого одне про одного, чого вони до цього не знали", - резюмує вона.