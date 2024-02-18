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Дружина випадково дізналася, що її чоловік живе на дві родини. Секрет розкрила дурна помилка

Дружина дізналася про зради чоловіка (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На жаль, історії про невірність у шлюбі не є рідкістю. Однак часом партнери можуть приховувати від своєї другої половинки не просто факт невірності, а повноцінне друге життя. Так трапилося в Австралії, з жінкою на ім'я Карен, яка дізналася про те, що її чоловік має ще одну сім'ю.

Як вона розкрила секрет і що ошукана дружина робила далі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на The Mirror.

Правда спливла на поверхню

Жінка прожила у шлюбі з чоловіком чотири роки, вони виховували двох прекрасних дівчаток-близнючок. Все змінилося, коли чоловік вирішив змінити роботу і сказав, що йому доведеться часто літати у відрядження.

Карен з розумінням поставилася до такого рішення і терпляче чекала на коханого, коли його не було вдома. Однак у 2020 році, коли її чоловік повернувся з чергового відрядження і залишив валізу відкритою, вона вирішила випрати його речі та знайшла те, що зруйнувало її життя.

Жінка помітила у валізі фото. На ньому була не вона із доньками, на світлині була жінка з маленькою дитиною. Карен одразу ж зрозуміла, що це коханка її обранця. Вона почекала до ранку, а потім просто показала фото чоловікові та запитала, що все це означає.

"Він дивився на мене кілька секунд, не кажучи ні слова, потім просто закрив обличчя руками і сказав: Мені дуже шкода. Я знав, що одного разу ти дізнаєшся, я боявся цього моменту". Далі він пояснив, що у нього був роман із жінкою на фотографії, і вона завагітніла, і тепер у нього є син. Я не могла перестати плакати", - розповідала жінка.

Що дізналася ошукана дружина

Однак, на цьому історія не закінчилася. Чоловік стверджував, що ніколи не переставав любити свою дружину та "потрапив у ситуацію, з якої не міг вибратися".

Карен не могла заспокоїтись і продовжила шукати правду. Виявилося, чоловік навіть не літав у відрядження. Він жив на дві родини і просто проводив час із коханкою, яка жила неподалік.

Чим усе закінчилося

Карен не стала терпіти зраду. Вона розуміла, що її чоловік знайде втіху у коханки, але ухвалила вольове рішення. Вона прогнала брехуна і подала на розлучення.

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