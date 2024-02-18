Вовк в овечій шкурі. 6 ознак того, що ваш партнер небезпечний і нестабільний

Багато людей помічали, що поряд з ними можуть опинитися не найприємніші персонажі. Але як зрозуміти, що вовк у овечій шкурі підібрався надто близько? Існують ознаки небезпечної та емоційно нестабільної людини, які допоможуть вам все зрозуміти.

Людина дуже ревнива. Якщо ваш партнер не приховує, що він відчуває себе вашим власником, і при цьому влаштовує скандали та не намагається приборкати свої емоції - все дуже погано. Швидше за все, надалі він влаштовуватиме ще більше сцен ревнощів, не даючи вам спокою.

У нього складні стосунки із сім'єю. Коли поруч із вами опиняється людина, яка не пропрацювала свої проблеми з родичами, це позначиться і на вас. Емоційно нестабільна особистість переносить свій негатив на інших людей, вам буде складно вибудувати нормальні стосунки та планувати майбутнє.

Як зрозуміти, що стосунки приречені (фото: freepik.com)

Ви помічаєте, що людина має проблеми з грошима. Звичайно, часом це може статися не через емоційну нестабільність. Однак якщо ви бачите, що

ваш партнер чи друг готовий віддати останні гроші заради чийогось схвалення або просто загруз у боргах - це може дуже тривожним "дзвіночком".

Він мав багато романів. Вам точно не варто ігнорувати те, що чоловік пишається стосунками з великою кількістю жінок. Навряд чи ви зможете стати "тією самою". Швидше за все, він просто утвердиться за ваш рахунок і просто впише ваше ім'я у свій "блокнотик маленьких перемог".

Які стосунки руйнують самооцінку (фото: freepik.com)

Людина надто нав'язлива. Емоційно нестабільні люди поводяться так, ніби вони потребують постійної уваги. І якщо спочатку це може здатися вам милим, то незабаром ви зрозумієте, що ви стаєте власністю свого партнера. Від такої людини варто тікати.

Він надто запальний. Коли в пориві гніву людина дозволяє собі кричати на вас, це не нормально. Емоційно нестабільна особа не буде контролювати себе і тримати в руках, часто це призводить до емоційного і фізичного насильства.