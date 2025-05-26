Дружина Віктора Павліка похизувалася шикарним відпочинком із маленьким сином

Вчора ввечері вона вийшла в Stories і розповіла, що відправила із сином Михайлом до Туреччини.

"Шукала таке місце, щоб викликало в синочка багато хороших емоцій і щоб це нам допомогло на нашому корекційному шляху", - зазначила вона.

Дружина Віктора Павліка показала фото з відпочинку (скриншот)

Зазначимо, що для відпустки вона обрала готель, який відкрився менше 3-х місяців тому. Судячи з усього, він орієнтований на відпочинок саме з дітьми. На його території можна побачити персонажів із різних мультфільмів.

Репяхова показала фото шикарного відпочинку (скриншот)

Номер, у якому живе дружина артиста разом із 3-річним сином і мамою, виконаний у стилістиці популярного дитячого мультика "Щенячий патруль". Також Репяхова показала фото ресторану і холу готелю.

Катерина Репяхова відпочиває із сином у Туреччині (фото: instagram.com/repyahovakate)

"У доступі для гостей парк атракціонів, аквапарк, але моря поблизу немає. Тобто концепція відпочинку трохи інша, а не така, як ми звикли", - зазначила вона.

Дружина Павліка показала фото шикарного відпочинку (скріншоти)

Також вона опублікувала відео, на якому можна побачити величезну територію готелю, казкові замки, фонтани й все для розваги.

Як відреагували в мережі

Фоловери Катерини Репяхової почали бажати їй гарного відпочинку, однак знайшлися й ті, які дорікнули за те, що вона хвалиться своїм щастям у час, коли Україну вже третю ніч поспіль атакують російські дрони та ракети.

"Вся Україна третю ніч у скорботі, вона регоче", - написала одна з підписниць.

Інша ж припустила, що такий відпочинок, найімовірніше, не з дешевих.

"Ех, 10 тисяч доларів щонайменше за тиждень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Катерина Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, вона також є його концертною директоркою. Пара одружилася 2020 року, а у 2021-му в них народився син, якого назвали Михайлом.

Репяхова не раз наголошувала, що вона мама не нормотипової дитини. У її сина затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає. У своєму блозі вона ділиться усім етапами корекційної роботи з Михасиком, щоб він почав говорити.

Нещодавно вона описала діагноз сина, який зустрічається в одного зі 100 тисяч.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)