Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після "пластики": як вона виглядає

Вона вийшла в Stories і написала, що дуже щаслива. Репяховій уже зняли бинти і залишився тільки невеликий пластир на підборідді.



Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд має після "пластики" (скриншот)

"Я щаслива. Тиждень після операції. Кінцевий результат буде через 6 місяців", - зазначила дружина Павліка.



Катерина Репяхова після другої пластичної операції (скриншот)

Також вона показала, що приїхала до лікаря на перев'язку. Він зі свого боку зазначив, що пластир потрібно носити ще три дні.



Дружина Віктора Павліка після "пластики" (скриншот)

Крім того, як зазначила блогерка, завдяки операції їй вдалося позбутися і "другого" підборіддя.



Ряпяхова показала результат пластичної операції (скриншот)

Нагадаємо, це вже друга пластична операція, яку робить дружина музиканта. У 2023 році Катерина Репяхова змінила форму носа за допомогою ринопластики. Тоді вона також зробила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота. Однак тоді зміни були мінімальними, тому вона мріяла про другу операцію.



Репяхова до першої пластики та після (фото: instagram.com/repyahovakate)

У 2025 році вона зважилася на ментопластику - операцію з виправлення форми та розмірів підборіддя. Також дружина Павліка мріє зробити "груди". Однак цю операцію вона планує вже після народження другої дитини.

До слова, Ряпяхова - четверта дружина Віктора Павліка, яка молодша за нього на 28 років. У пари є спільний син Михайло, якому в червні виповниться 4 роки. У нього затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.



Катерина Репяхова із сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate