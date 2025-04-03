Жена Виктора Павлика похвасталась новым лицом после "пластики": как она выглядит

Она вышла в Stories и написала, что очень счастлива. Репяховой уже сняли бинты и остался только небольшой пластырь на подбородке.



Жена Виктора Павлика показала, как выглядит после "пластики" (скриншот)

"Я счастлива. Неделя после операции. Конечный результат будет через 6 месяцев", - отметила жена Павлика.



Екатерина Репяхова после второй пластической операции (скриншот)

Также она показала, что приехала к врачу на перевязку. Он в свою очередь отметил, что пластырь нужно носить еще три дня.



Жена Виктора Павлика после "пластики" (скриншот)

Кроме того, как отметила блогерша, благодаря операции ей удалось избавиться и от "второго" подбородка.



Ряпяхова показала результат пластической операции (скриншот)

Напомним, это уже вторая пластическая операция, которую делает супруга музыканта. В 2023 году Екатерина Репяхова изменила форму носа с помощью ринопластики. Тогда она также сделала липофилинг подбородка - его увеличили с помощью жира, взятого с живота. Однако тогда изменения были минимальными, поэтому она мечтала о второй операции.



Репяхова до первой пластики и после (фото: instagram.com/repyahovakate)

В 2025 году она решилась на ментопластику - операцию по исправлению формы и размеров подбородка. Также супруга Павлика мечтает сделать "грудь". Однако эту операцию она планирует уже после рождения второго ребенка.

К слову, Ряпяхова - четвертая жена Виктора Павлика, которая младше его на 28 лет. У пары есть общий сын Михаил, которому в июне исполнится 4 года. У него задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.



Екатерина Репяхова с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate