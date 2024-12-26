Дружина Усика зачарувала фото з найменшою донечкою Марією

Так, дружина спортсмена вийшла в Stories, щоб привітати всіх із Різдвом, і поділилася фото своєї 11-місячної доньки біля новорічної ялинки. Малятко вже самостійно стоїть і виявляє інтерес до яскравих ялинкових іграшок.

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"Merry Christmas! (Щасливого Різдва! - ред.)", - підписала миле Stori дружина Усика.

На другому кадрі засвітилася і сама Катерина. Вона зворушливо цілує дитину в щоку.

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Що відомо про сім'ю Олександра Усика

Олександр Усик і Катерина Хмелевська познайомилися під час навчання в школі в Сімферополі. До 1999 року майбутній боксер жив на батьківщині матері, у селі Риботин у Чернігівській області, а закінчувати школу приїхав до Криму.

Дівчина не думала про серйозні стосунки й розглядала Усика як друга, проте молодий спортсмен був наполегливим. Він запропонував таке парі: якщо він виграє бій, Катерина має піти з ним на побачення.

Потім стосунки стали стрімко розвиватися, а 2009 року молоді люди зіграли весілля в Сімферополі.

До 2014 року сім'я Олександра Усика жила в Криму, а після анексії півострова переїхала в Київську область.

У пари народилося четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло і Марія.

У вересні пара відсвяткувала 15 років спільного життя. З цієї нагоди боксер зворушливо звернувся до дружини, подякував за підтримку у всіх його справах і починаннях і за те, що Катерина завжди говорить йому правду. Катерина зі свого боку написала лаконічний пост у своєму блозі та виставила спільне фото.

Катерина та Олександр Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)