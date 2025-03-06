Куртка за 100 тисяч. Скільки коштує "лук", в якому дружина Усика гуляє з донькою

Перші весняні дні Катерина зустрічає, насолоджуючись прогулянкою в компанії чоловіка та молодшої доньки Марії. Для вуличного виходу вона обрала образ, який поєднує у собі стиль та комфорт.

Катерина Усик на прогулянці з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Скільки коштує образ Катерини Усик

Катерина Усик обрала стильну вкорочену пухову куртку з легкого нейлону від бренду Celine вартістю понад 106 тисяч гривень та спортивні штани в трендовому сірому кольорі.

Куртка дружини Усика (скриншот з сайту Celine)

Доповнили образ кросівки Balenciaga. Оригінальна вартість нових моделей бренду перевищує 40 тисяч гривень. На українському ринку весняні варіанти й так звані "репліки" можна знайти за ціну від 5000 грн.

Кросівки, схожі на ті, які носить дружина Усика (скриншот з krosonavtik.com)

Скільки коштує візочок

Важливим атрибутом прогулянки став дитячий візок від німецького бренду Hesba, у якому Катерина та Олександр комфортно возили свою доньку Марію.

Олександр Усик з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вартість такої коляски стартує від 71 тисячі гривень залежно від кількості придбаних аксесуарів до неї.

Дитячий візок Hesba (фото: instagram.com/hesba_official)

Катерина також поділилася рідкісним селфі з коханим.

Катерина Усик в обіймах Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про кохання Катерини та Олександра Усиків

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. У пари є 15-річна донька Єлизавета, 11-річний син Кирило, 9-річний Михайло та однорічна Марія. Закохані знайомі ще зі шкільних часів. Побралися у 2009 році в Сімферополі, а у 2014-му переїхали до Києва.

Раніше Усики з розмахом відсвяткували день народження 15-річної доньки Єлизавети. Настрій родині дарувала співачка Дорофєєва, яку запросили виступити на святі.

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