Дружина Усика відповіла, що сталося з їхнім будинком, у якому жили окупанти

Як відомо, у перші дні повномасштабного вторгнення в це місто зайшли російські військові. На щастя, сім'ї спортсмена там не було.

На запитання Дьоміна, що сталося з цим будинком, Катерина чесно відповіла, що вони не живуть там.

"Живе людина там. Він (будинок - ред.) у поганому стані", - зазначила вона.

Катерина Усик підкреслила, що російські окупанти жили в ньому.

"Туди їх привезла якась біла машина. Тобто вони знали, куди їдуть, конкретно до нас у будинок. Це розповіли сусіди, які ще були там", - зазначила дружина боксера.

Також вона підкреслила, що він у поганому стані, і вони планують його зносити під фундамент.

Зараз сім'я Усиків живе в іншому будинку біля Києва.

"Ще є основний будинок, який будується. Його ми придбали перед війною, він дуже великий. Я не знаю, коли ми його добудуємо. Ми купили тільки "коробку" і приблизно рік нічого не робили, коли війна почалася", - зазначила Катерина Усик.

Також вона наголосила, що в неї багато нерухомості, яку вона потім буде продавати або здавати в оренду.

На відео цей момент можна подивитися з 2:30:02.

Нагадаємо, Катерина та Олександр Усики познайомилися, коли навчалися в школі. Пара декілька разів сходилася і розходилася, а 2009 року закохані зіграли весілля в Сімферополі.

До анексії РФ Криму Усик із сім'єю мешкав у Криму, проте після 2014 року вирішив перевезти її в Київську область.

Наразі пара виховує чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла та однорічну Марію.

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